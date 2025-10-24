iPhone 17 чи Samsung Galaxy S25: експерти порівняли смартфони і сказали, який кращий (фото)

2025 рік ознаменувався виходом кількох флагманських лінійок смартфонів. Лідерами стали Apple з iPhone 17 і Samsung з Galaxy S25. Але жодна з преміум-серій не виявилася ідеальною.

Нові телефони взагалі не обов'язково пропонують якісь важливі поліпшення, зазначає tomsguide.com. Часто все зводиться до досить дрібних удосконалень. Суперечки щодо того, який смартфон кращий — iPhone чи Samsung — не вщухають, але зауваження є до обох брендів.

Samsung Galaxy S25

На перший погляд, і базова модель Galaxy S25, і Galaxy S25 Plus, і Galaxy S25 Ultra — чудові телефони. У них є потужний чіп Snapdragon 8 Elite, яскравіший дисплей порівняно з попередньою моделлю і поліпшені камери.

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Але і скарг було більш ніж достатньо: користувачі то обурювалися з приводу колеса камери, що відвалюється, то фіксували проблеми із зарядкою. До речі, і самі преміальні камери виявилися не застраховані від збоїв.

А найтонший Galaxy S25 Edge став очевидною невдачею. Продавався він погано, і в підсумку Samsung, мабуть, вирішила взагалі відмовитися від моделі Edge.

iPhone 17

Лінійка з моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max отримала оновлену систему камер, більш просунутий процесор A19 і помітні поліпшення дисплея. А в оновленні iOS 26 з'явилося стільки нових функцій, що воно навіть стало виглядати дещо перевантаженим порівняно з OneUI 8 від Samsung.

Смартфони iPhone 17 Фото: tomsguide.com

Однак і тут не обійшлося без проблем. Одні скаржилися, що оновлення iOS 26 гальмує роботу смартфона і розряджає батарею, інші були незадоволені зовнішнім виглядом — мовляв, навіть нові ґаджети в магазині виглядали "пом'ятими". Були й зовсім курйозні ситуації, коли iPhone міняв колір з яскраво-помаранчевого на рожевий.

Між іншим, Apple теж випустила найтонший телефон у своїй історії — iPhone Air. Відгуки були різні, але загалом, він поки що повторює долю S25 Edge — і не виправдовує завищених очікувань.

Тож обидва бренди, як і раніше, йдуть нарівні, доходять висновку експерти. При цьому і Samsung, і Apple у 2026 році можуть поміняти графіки презентації своїх гаджетів, тож конкуренція буде, як і раніше, сильною.

Нагадаємо, раніше користувачі скаржилися, що дорогі iPhone 17 стали "линяти". Неприємності спостерігалися з моделями 17 Pro і 17 Pro Max,

Також відомо, що на популярних смартфонах Samsung стався дуже дивний збій камери. Зокрема, на телефонах Galaxy S25 Ultra знімки Місяця стали набувати фіолетового відтінку.