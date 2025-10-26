Ваш смартфон Samsung може працювати краще: увімкніть корисні налаштування Galaxy (фото)

Смартфони Samsung Galaxy відомі якістю, але навіть вони можуть функціонувати краще. У прошивці One UI приховано чимало функцій, що оптимізують роботу гаджета.

Кілька простих, але не завжди очевидних налаштувань можуть значно підвищити швидкодію ОС і продовжити час роботи телефон. Експерти з BGR назвали вісім головних опцій, які варто перевірити й увімкнути насамперед.

Очищення пам'яті за допомогою Device Care

Згодом сховище смартфона забивається непотрібними файлами, що призводить до уповільнення роботи. Вбудована утиліта Device Care допомагає навести лад. Зайдіть у "Налаштування" → "Обслуговування пристрою" (або "Акумулятор і обслуговування пристрою") → "Сховище". Тут ви побачите детальну статистику про те, що займає місце, і зможете видалити непотрібні додатки, старі файли та очистити кошик. Samsung рекомендує тримати вільними не менше 20% пам'яті для плавної роботи.

Утиліта Device Care на смартфоні Samsung Фото: sammobile.com

Автоматична оптимізація та перезавантаження

Ця функція дозволяє смартфону самостійно підтримувати себе "у формі". Зайдіть у "Налаштування" → "Обслуговування пристрою" → "Автоматична оптимізація" → "Автоматичне перезавантаження". Тут можна вибрати один із двох режимів: "Перезавантаження за необхідності" (смартфон сам перезавантажиться, коли виявить проблеми з продуктивністю) або "Перезавантаження за розкладом" (наприклад, раз на тиждень вночі). Регулярне перезавантаження очищає оперативну пам'ять і закриває фонові процеси, що позитивно позначається на швидкості.

Адаптивна батарея і яскравість

Ці дві розумні функції використовують машинне навчання для аналізу ваших звичок. "Адаптивна батарея" вивчає, якими додатками ви користуєтеся рідко, і обмежує їхню фонову активність. "Адаптивна яскравість" підлаштовує підсвічування екрана під навколишнє освітлення і ваші уподобання. Обидві опції знаходяться в налаштуваннях батареї та дисплея і допомагають значно продовжити автономність.

Налаштування батареї Samsung Galaxy Фото: sammobile.com

Обмеження фонових процесів

Це більш радикальний спосіб прискорити смартфон, захований у меню для розробників. Спочатку активуйте його: зайдіть у "Налаштування" → "Про телефон" → "Відомості про ПЗ" і сім разів натисніть на "Номер збірки". Потім поверніться в головне меню налаштувань, зайдіть у "Параметри розробника", знайдіть пункт "Ліміт фонових процесів" і встановіть значення "Не більше 4 процесів". Це звільнить оперативну пам'ять, але деякі програми можуть перезавантажуватися частіше.

Розширення оперативної пам'яті (RAM Plus)

Інструмент відводить частину вбудованого накопичувача як віртуальну оперативну. Коли основний обсяг ОЗП закінчується, система вивантажує в цей простір неактивні додатки, що покращує багатозадачність. Знайти опцію можна в "Налаштуваннях" → "Обслуговування пристрою" → "Пам'ять" → "RAM Plus". Тут на багатьох телефонах Galaxy можна вибрати обсяг віртуальної пам'яті від 2 до 8 ГБ.

Функція RAM Plus для розширення оперативної пам'яті на Samsung Фото: sammobile.com

Плавність анімацій

У налаштуваннях екрана ("Налаштування" → "Дисплей" → "Плавність рухів") можна вибрати режим роботи екрана. "Адаптивний" пресет буде автоматично підвищувати частоту до 120 Гц для плавного прокручування і знижувати її для економії енергії. Якщо ж для вас важливіша максимальна автономність, виберіть "Стандартний" режим (60 Гц). Це зробить картинку менш плавною, але додасть дорогоцінний час роботи.

Темна тема й автооновлення

На смартфонах з AMOLED-екранами (більшість моделей Samsung) темна тема безпосередньо економить заряд, оскільки чорні пікселі не споживають енергію. Увімкнути її можна в налаштуваннях екрана або в шторці швидких налаштувань, налаштувавши, зокрема, розклад.

Нарешті, регулярні апдейти ОС і додатків не тільки закривають уразливості, а й виправляють помилки, оптимізуючи продуктивність. Увімкніть автоматичне оновлення системи ("Налаштування" → "Оновлення ПЗ") і застосунків (у налаштуваннях Google Play Store), щоб ваш смартфон завжди працював на найсвіжішій і найстабільнішій версії ПЗ.

