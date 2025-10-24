Дроны ИИ появятся через два года: в Deviro рассказали, какие БПЛА его получат

Дроны в ближайшие 1,5-2 года будут активно оснащаться искусственным интеллектом, но только некоторые виды.

В первую очередь это будут беспилотные аппараты с высокой дальностью полета, способные самостоятельно находить и выбирать цели в сложных условиях. Такой прогноз в интервью изданию Сensor.net дал технический директор компании Deviro Денис Чумаченко.

ИИ требует сложного и дорого оборудования для вычислений, поэтому оснащать им все дроны без разбору глупо. Перехватчики могут уничтожить "умные" БПЛА вместе с компьютером, нанеся большие убытки. На войне нужно учитывать цены и возможности техники.

"На мой взгляд, ИИ начнет внедряться в определенные классы дронов в течение ближайших полутора-двух лет и будет активно масштабироваться. Однако сегмент рынка, остающийся ручным, пилотируемым операторами, никуда не денется", — прокомментировал Денис Чумаченко.

Неразумно устанавливать систему ИИ на FPV-дронов, зато она поможет беспилотникам для дальнобойных полетов. Она позволит автоматически распознавать объекты и рельеф местности, "понимать", что БПЛА атакуют или пытаются подавить.

Если для визуальной маскировки используется дымовая завеса, то ИИ сам определит, какую цель лучше всего поразить. Если вероятность успеха снижается ниже 50%, то переключается на второстепенную цель, расположенную в другом месте, и перестраивает маршрут.

"Вот это настоящий искусственный интеллект. Но это требует денег. Как на оборудование, так и на разработчиков, которые потратят год на обучение этого ИИ", — объяснил представитель компании.

Сейчас украинцам доступны не самообучающиеся нейронные сети, которые можно назвать полноценным "искусственным интеллектом", а лишь базовые алгоритмы — их необходимо обучать заранее. Для этого применяются компьютерное зрение и ряд других технологий.

Ранее Deviro представила систему "Снич" для защиты от дронов-перехватчиков. В сентябре ее испытали военные в боевых условиях. Система обнаруживает вражеские перехватчики благодаря камере и автоматически запускает режим маневрирования.