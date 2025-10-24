Дрони ШІ з'являться через два роки: у Deviro розповіли, які БПЛА його отримають

Дрони в найближчі 1,5-2 роки будуть активно оснащуватися штучним інтелектом, але тільки деякі види.

Насамперед це будуть безпілотні апарати з високою дальністю польоту, здатні самостійно знаходити і вибирати цілі в складних умовах. Такий прогноз в інтерв'ю виданню Сensor.net дав технічний директор компанії Deviro Денис Чумаченко.

ШІ вимагає складного і дорогого обладнання для обчислень, тому оснащувати ним усі дрони без розбору нерозумно. Перехоплювачі можуть знищити "розумні" БПЛА разом із комп'ютером, завдавши великих збитків. На війні потрібно враховувати ціни і можливості техніки.

"На мій погляд, ШІ почне впроваджуватися в певні класи дронів протягом найближчих півтора-двох років і буде активно масштабуватися. Однак сегмент ринку, що залишається ручним, пілотованим операторами, нікуди не дінеться", — прокоментував Денис Чумаченко.

Нерозумно встановлювати систему ШІ на FPV-дронів, зате вона допоможе безпілотникам для далекобійних польотів. Вона дасть змогу автоматично розпізнавати об'єкти і рельєф місцевості, "розуміти", що БПЛА атакують або намагаються придушити.

Якщо для візуального маскування використовується димова завіса, то ШІ сам визначить, яку ціль найкраще вразити. Якщо ймовірність успіху знижується нижче 50%, то перемикається на другорядну ціль, розташовану в іншому місці, і перебудовує маршрут.

"Ось це справжній штучний інтелект. Але це потребує грошей. Як на обладнання, так і на розробників, які витратять рік на навчання цього ШІ", — пояснив представник компанії.

Наразі українцям доступні не самонавчальні нейронні мережі, які можна назвати повноцінним "штучним інтелектом", а лише базові алгоритми — їх необхідно навчати заздалегідь. Для цього застосовуються комп'ютерний зір і низка інших технологій.

Раніше Deviro представила систему "Сніч" для захисту від дронів-перехоплювачів. У вересні її випробували військові в бойових умовах. Система виявляє ворожі перехоплювачі завдяки камері й автоматично запускає режим маневрування.