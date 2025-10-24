Популярный планшет Xiaomi стал еще лучше: что нового в недорогом Redmi K Pad (фото)

Xiaomi обновила свой компактный планшет Redmi K Pad, представив расцветку Flowing Gold White (золотисто-белый). Аппарат предлагает почти флагманские характеристики по умеренной для класса цене.

Новинка уже доступна в Китае по цене от 2999 юаней (примерно 17 700 гривен) за модель на 12/256 ГБ, пишет Gizmochina.

Redmi K Pad оснащен 8,8-дюймовым LCD-экраном с высоким разрешением 3008×1880 пикселей. Его главная особенность — адаптивная частота обновления до 165 Гц, что обеспечивает невероятную плавность в играх и интерфейсе. Пиковая яркость достигает 700 нит, дисплей поддерживает все современные стандарты, включая HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Внутри установлен мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+ с графическим модулем Immortalis-G720 MC12. Xiaomi заявляет о поддержке нативного игрового процесса в разрешении 3K. Чтобы чип не перегревался, инженеры внедрили продуманную систему охлаждения с испарительной камерой из алюминиевого сплава площадью 12050 мм². Планшет комплектуется быстрой оперативной памятью LPDDR5X (до 16 ГБ) и накопителем UFS 4.1 (до 1 ТБ).

Redmi K Pad в новом цвете Flowing Gold White Фото: Xiaomi

За звук отвечают четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, а за тактильную отдачу — двойные линейные вибромоторы по оси X. Планшет использует новейший беспроводной протокол Wi-Fi 7 с трехантенной архитектурой для минимизации задержек, а также Bluetooth 5.4. Гаджет имеет целых два порта USB-C (USB 3.2 Gen1 и USB 2.0) и совместим с функцией сквозного питания в обход аккумулятора, что пригодится во время игр.

Аккумулятор емкостью 7500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной — 8 Мп. Redmi K Pad получился довольно тонким (6,46 мм) и легким (326 г).

Вместе с новой версией планшета компания также представила смартфоны Redmi K90 и Redmi K90 Pro Max, а также умные часы Redmi Watch 6.

Раньше Фокус писал, что самый дешевый Xiaomi получил топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и цену 23 000 грн. Xiaomi анонсировала Redmi K90 Pro Max — доступный флагман с АКБ на 7560 мАч, топовым "железом" и умеренной ценой. Это самая недорогая модель на рынке с передовым чипсетом Qualcomm.