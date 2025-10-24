Популярний планшет Xiaomi став ще кращим: що нового в недорогому Redmi K Pad (фото)

Xiaomi оновила свій компактний планшет Redmi K Pad, представивши забарвлення Flowing Gold White (золотисто-білий). Апарат пропонує майже флагманські характеристики за помірною для класу ціною.

Новинка вже доступна в Китаї за ціною від 2999 юанів (приблизно 17 700 гривень) за модель на 12/256 ГБ, пише Gizmochina.

Redmi K Pad оснащений 8,8-дюймовим LCD-екраном з високою роздільною здатністю 3008×1880 пікселів. Його головна особливість — адаптивна частота оновлення до 165 Гц, що забезпечує неймовірну плавність в іграх та інтерфейсі. Пікова яскравість досягає 700 ніт, дисплей підтримує всі сучасні стандарти, включно з HDR10, HDR Vivid і Dolby Vision. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 5.

Усередині встановлено потужний процесор MediaTek Dimensity 9400+ з графічним модулем Immortalis-G720 MC12. Xiaomi заявляє про підтримку нативного ігрового процесу в роздільній здатності 3K. Щоб чип не перегрівався, інженери впровадили продуману систему охолодження з випарною камерою з алюмінієвого сплаву площею 12050 мм². Планшет комплектується швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5X (до 16 ГБ) і накопичувачем UFS 4.1 (до 1 ТБ).

Відео дня

Redmi K Pad у новому кольорі Flowing Gold White Фото: Xiaomi

За звук відповідають чотири стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, а за тактильну віддачу — подвійні лінійні вібромотори по осі X. Планшет використовує новітній бездротовий протокол Wi-Fi 7 з триантенною архітектурою для мінімізації затримок, а також Bluetooth 5.4. Гаджет має аж два порти USB-C (USB 3.2 Gen1 і USB 2.0) і сумісний із функцією наскрізного живлення в обхід акумулятора, що стане в пригоді під час ігор.

Акумулятор ємністю 7500 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт. Роздільна здатність основної камери становить 13 Мп, а фронтальної — 8 Мп. Redmi K Pad вийшов досить тонким (6,46 мм) і легким (326 г).

Разом із новою версією планшета компанія також представила смартфони Redmi K90 і Redmi K90 Pro Max, а також розумний годинник Redmi Watch 6.

Раніше Фокус писав, що найдешевший Xiaomi отримав топовий чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5 і ціну 23 000 грн. Xiaomi анонсувала Redmi K90 Pro Max — доступний флагман з АКБ на 7560 мАг, топовим "залізом" і помірною ціною. Це найдешевша модель на ринку з передовим чипсетом Qualcomm.