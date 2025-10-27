"Бюджетный" телевизор Xiaomi на 98 дюймов оказался дешевле Samsung и LG (фото)

Новый телевизор Xiaomi в популярной линейке S Pro Mini LED 2026 предлагает флагманские характеристики, включая сверхвысокую частоту обновления для игр и огромную диагональ.

После успешного запуска 55-, 65- и 75-дюймовых моделей в Европе, Xiaomi расширила свою топовую серию гигантской 98-дюймовой версией. Этот телевизор нацелен на тех, кто хочет получить максимум от игр и кино, не переплачивая за бренд, пишет FoneArena.

Новинку оснастили панелью QD Mini LED с разрешением 4K. Она разделена на 880 зон локального затемнения, что обеспечивает глубокий черный цвет и улучшает отображение темных сцен. Пиковая яркость достигает 1300 нит. Технология Xiaomi Visual Engine Pro с антибликовым покрытием уменьшает отражения.

В нативном режиме экран работает на частоте обновления 144 Гц, но ее можно "разогнать" до впечатляющих 288 Гц. Телевизор поддерживает все необходимые игровые спецификации, такие как ALLM (автоматический режим низкой задержки) и VRR (переменная частота обновления), а также имеет три порта HDMI 2.1. Для комфортного просмотра кино в наличии актуальные форматы HDR, включая HDR10+, Dolby Vision, HLG и специальный "Режиссерский режим" (Filmmaker Mode). Защиту глаз обеспечивает технология Xiaomi Qingshan.

Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 с меньшими диагоналями Фото: Xiaomi

За звук отвечает мощная 7-компонентная аудиосистема общей мощностью 61 Вт (2×15Вт + 25Вт + 2×8Вт) с поддержкой Dolby Atmos и настройкой от Harman AudioEFX. В качестве аппаратной платформы используется четырехъядерный процессор Cortex A73 с графикой Mali-G52, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Телевизор функционирует под управлением Google TV. Из беспроводных интерфейсов доступны Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Дизайн выполнен в безрамочном стиле, а для установки предусмотрена двойная подставка.

В Китае 98-дюймовый Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 стоит 7599 юаней (около $1066 или 44 800 грн).

