"Бюджетний" телевізор Xiaomi на 98 дюймів виявився дешевшим за Samsung і LG (фото)

Новий телевізор Xiaomi в популярній лінійці S Pro Mini LED 2026 пропонує флагманські характеристики, включно з надвисокою частотою оновлення для ігор і величезною діагоналлю.

Після успішного запуску 55-, 65- і 75-дюймових моделей у Європі, Xiaomi розширила свою топову серію гігантською 98-дюймовою версією. Цей телевізор націлений на тих, хто хоче отримати максимум від ігор і кіно, не переплачуючи за бренд, пише FoneArena.

Новинку оснастили панеллю QD Mini LED з роздільною здатністю 4K. Вона розділена на 880 зон локального затемнення, що забезпечує глибокий чорний колір і покращує відображення темних сцен. Пікова яскравість досягає 1300 ніт. Технологія Xiaomi Visual Engine Pro з покриттям антивідблиску зменшує відображення.

У нативному режимі екран працює на частоті оновлення 144 Гц, але її можна "розігнати" до вражаючих 288 Гц. Телевізор підтримує всі необхідні ігрові специфікації, такі як ALLM (автоматичний режим низької затримки) і VRR (змінна частота оновлення), а також має три порти HDMI 2.1. Для комфортного перегляду кіно в наявності актуальні формати HDR, включно з HDR10+, Dolby Vision, HLG і спеціальний "Режисерський режим" (Filmmaker Mode). Захист очей забезпечує технологія Xiaomi Qingshan.

Відео дня

Телевізори Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 з меншими діагоналями Фото: Xiaomi

За звук відповідає потужна 7-компонентна аудіосистема загальною потужністю 61 Вт (2×15 Вт + 25 Вт + 2×8 Вт) з підтримкою Dolby Atmos і налаштуванням від Harman AudioEFX. В якості апаратної платформи використовується чотирьохядерний процесор Cortex A73 з графікою Mali-G52, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Телевізор функціонує під управлінням Google TV. З бездротових інтерфейсів доступні Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. Дизайн виконано в безрамковому стилі, а для встановлення передбачено подвійну підставку.

У Китаї 98-дюймовий Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 коштує 7599 юанів (близько $1066 або 44 800 грн).

Раніше Фокус писав про OLED-телевізор від Panasonic з діагоналлю 77-дюймів, який здивував ціною. Японська компанія Panasonic представила новий OLED-телевізор Z8BA з великим екраном і флагманським функціоналом. При цьому ціна новинки набагато нижча, ніж можна очікувати від преміум-моделі.