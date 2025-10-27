Автономность iPhone до и после нового дизайна iOS: результаты шокировали экспертов (фото)

В детальном тесте выяснили, влияет ли "стеклянный" дизайн Liquid Glass в iOS 26.1 на время работы iPhone. Результаты оказались совершенно неожиданными.

С выходом iOS 26 Apple представила эстетику Liquid Glass с эффектами прозрачности и преломления света. В актуальной бета-версии iOS 26.1 появился режим Tinted ("Тонированный"), делающий эффекты интерфейса менее прозрачными. Многие пользователи предположили, что он поможет сэкономить заряд, но тесты это не подтвердили, пишет MacRumors.

Как провели сравнение

Для максимальной точности придумали четыре сценария тестирования на iPhone 17 Pro Max. Каждый этап длился 2,5 часа и включал в себя несколько приложений: по 30 минут скроллинга TikTok и Instagram, просмотра YouTube, серфинга в Safari и работы с "Картами".

Раунд 1: Стандартный прозрачный режим Liquid Glass. Расход — 10% (с 80% до 70%).

Стандартный прозрачный режим Liquid Glass. Расход — 10% (с 80% до 70%). Раунд 2: "Тонированный" режим. Расход — 11% (с 80% до 69%).

"Тонированный" режим. Расход — 11% (с 80% до 69%). Раунд 3: "Тонированный" режим с включенными опциями "Уменьшение прозрачности" и "Увеличение контраста". Расход — 11% (с 80% до 69%).

"Тонированный" режим с включенными опциями "Уменьшение прозрачности" и "Увеличение контраста". Расход — 11% (с 80% до 69%). Раунд 4: Все вышеперечисленные опции плюс "Уменьшение движения". Расход — 10% (с 80% до 70%).

Відео дня

Выводы

Как видно из результатов, разница в расходе батареи составила всего 1%, что находится в пределах статистической погрешности. Ни один из режимов и ни одна из специальных настроек доступности, которые теоретически должны были снизить нагрузку на процессор, не оказали заметного влияния на автономность.

Иллюстрация аккумулятора в стиле Liquid Glass Фото: macrumors.com

"Я ожидал, что включение "Уменьшения прозрачности" и "Уменьшения движения" даст какой-то эффект, но этого не произошло. Я не нашел комбинации настроек, которая бы снизила затраты батареи на iPhone", — пишет автор эксперимента.

Это говорит о том, что на современных iPhone, таких как iPhone 17 Pro Max, графическая подсистема достаточно эффективна, чтобы отрисовка сложных эффектов прозрачности не вызывала серьезных нагрузок. Так что переживать о расходе АКБ после обновления до iOS 26 не стоит. Включать или отключать визуальные "фишки" можно исходя из эстетических предпочтений и без тревоги за время работы гаджета.

Для реальной экономии заряда пригодятся проверенные методы: включение режима энергосбережения, темная тема, снижение яркости экрана и функция адаптивного управления питанием.

Раньше Фокус писал, что ваш старый iPhone будет выглядеть по-новому благодаря упомянутой настройке. Не все пользователи были довольны новым прозрачным дизайном Liquid Glass на своих iPhone, так что Apple добавляет в iOS 26.1 новую настройку. Если вы тоже не оценили "прозрачный" смартфон, то вы сможете откатить его к более привычной версии.