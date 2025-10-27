Автономність iPhone до і після нового дизайну iOS: результати шокували експертів (фото)

У детальному тесті з'ясували, чи впливає "скляний" дизайн Liquid Glass в iOS 26.1 на час роботи iPhone. Результати виявилися абсолютно несподіваними.

З виходом iOS 26 Apple представила естетику Liquid Glass з ефектами прозорості та заломлення світла. В актуальній бета-версії iOS 26.1 з'явився режим Tinted ("Тонований"), що робить ефекти інтерфейсу менш прозорими. Багато користувачів припустили, що він допоможе заощадити заряд, але тести це не підтвердили, пише MacRumors.

Як провели порівняння

Для максимальної точності придумали чотири сценарії тестування на iPhone 17 Pro Max. Кожен етап тривав 2,5 години і містив у собі кілька застосунків: по 30 хвилин скролінгу TikTok і Instagram, перегляду YouTube, серфінгу в Safari і роботи з "Картами".

Раунд 1: Стандартний прозорий режим Liquid Glass. Витрата — 10% (з 80% до 70%).

Стандартний прозорий режим Liquid Glass. Витрата — 10% (з 80% до 70%). Раунд 2: "Тонований" режим. Витрата — 11% (з 80% до 69%).

"Тонований" режим. Витрата — 11% (з 80% до 69%). Раунд 3: "Тонований" режим з увімкненими опціями "Зменшення прозорості" і "Збільшення контрасту". Витрата — 11% (з 80% до 69%).

"Тонований" режим з увімкненими опціями "Зменшення прозорості" і "Збільшення контрасту". Витрата — 11% (з 80% до 69%). Раунд 4: Усі перераховані вище опції плюс "Зменшення руху". Витрата — 10% (з 80% до 70%).

Висновки

Як видно з результатів, різниця у витраті батареї склала всього 1%, що знаходиться в межах статистичної похибки. Жоден з режимів і жодне зі спеціальних налаштувань доступності, які теоретично повинні були знизити навантаження на процесор, не зробили помітного впливу на автономність.

Ілюстрація акумулятора в стилі Liquid Glass Фото: macrumors.com

"Я очікував, що ввімкнення "Зменшення прозорості" і "Зменшення руху" дасть якийсь ефект, але цього не сталося. Я не знайшов комбінації налаштувань, яка б знизила витрати батареї на iPhone", — пише автор експерименту.

Це говорить про те, що на сучасних iPhone, таких як iPhone 17 Pro Max, графічна підсистема досить ефективна, щоб відтворення складних ефектів прозорості не викликало серйозних навантажень. Так що переживати про витрату АКБ після оновлення до iOS 26 не варто. Вмикати або вимикати візуальні "фішки" можна виходячи з естетичних уподобань і без тривоги за час роботи гаджета.

Для реальної економії заряду знадобляться перевірені методи: увімкнення режиму енергозбереження, темна тема, зниження яскравості екрана і функція адаптивного управління живленням.

Раніше Фокус писав, що ваш старий iPhone виглядатиме по-новому завдяки згаданому налаштуванню. Не всі користувачі були задоволені новим прозорим дизайном Liquid Glass на своїх iPhone, тож Apple додає в iOS 26.1 нове налаштування. Якщо ви теж не оцінили "прозорий" смартфон, то ви зможете відкотити його до більш звичної версії.