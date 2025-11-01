Купить хороший недорогой планшет: названы топ-3 бюджетные модели 2025 года (фото)

При выборе планшета в 2025 году главное – не переплатить. Часто производители завышают цену, а пользователям это, конечно, не нравится – ведь они хотят надежный гаджет без лишних наворотов.

Примером такого завышения цен может служить политика Apple, поясняет slashgear.com. Компания ставит на свои iPad Pro те же чипы, что и на MacBook Pro, и таким образом находит повод поднять стоимость. Samsung тоже не отстает – ее планшет Tab S11 Ultra размером с ноутбук признан одним из самых дорогих. Чтобы помочь пользователям разобраться, издание составило свой рейтинг лучших планшетов, за которые не придется отдать все деньги мира.

Apple iPad 11

Разумеется, планшеты Apple не назовешь доступными, поэтому базовая модель iPad 11-го поколения так удивляет. Ее предшественник, выпущенный в 2022 году, тоже считался выгодным приобретением, а обновленная модель 2025 года предлагает даже больше возможностей за меньшие деньги.

Планшет Apple iPad 11 Фото: The Verge

В целом базовая модель iPad – это полноценный iPad, хотя у нее и нет вычислительной мощности более дорогих "собратьев" iPad Air и Pro. Разница почти незаметна для рядового пользователя, так что iPad 11-го поколения можно по праву назвать лучшим из доступных планшетов 2025 года.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Это относительно недорогой планшет для тех, кто предпочитает Android.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: Samsung

Тут есть довольно мощный восьмиядерный процессор Exynos 1380, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти (плюс слот для карты microSD), аккумулятор емкостью 8000 мАч и многолетние обновления Android. Бонусом идет стилус Samsung S Pen прямо в коробке.

Amazon Fire HD 10

Здесь мы имеем дело с большим планшетом по минимальной цене. Amazon часто специально ставит цены ниже, чтобы продать больше товаров, поясняют эксперты.

Планшет Amazon Fire HD 10 Фото: Amazon

Такой планшет с 10-дюймовым дисплеем 1080p идеально подойдет для чтения, просмотра сериалов или работы с электронной почтой. Его рекомендуют брать и детям постарше, которые "уже выросли из дешевых аналогов iPad".

Ранее стало известно, почему одни и те же приложения выглядят по-разному на iPhone и на iPad. Все дело оказалось в том, что на "подгонку" телефонных приложений для планшета может уйти несколько лет.