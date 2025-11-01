Купити хороший недорогий планшет: названо топ 3 бюджетні моделі 2025 року (фото)

Під час вибору планшета у 2025 році головне — не переплатити. Часто виробники завищують ціну, а користувачам це, звісно, не подобається — адже вони хочуть надійний гаджет без зайвих наворотів.

Прикладом такого завищення цін може слугувати політика Apple, пояснює slashgear.com. Компанія ставить на свої iPad Pro ті самі чіпи, що й на MacBook Pro, і таким чином знаходить привід підняти вартість. Samsung теж не пасе задніх — її планшет Tab S11 Ultra розміром із ноутбук визнано одним із найдорожчих. Щоб допомогти користувачам розібратися, видання склало свій рейтинг найкращих планшетів, за які не доведеться віддати всі гроші світу.

Apple iPad 11

Зрозуміло, планшети Apple не назвеш доступними, тому базова модель iPad 11-го покоління так дивує. Її попередник, випущений 2022 року, теж вважався вигідним придбанням, а оновлена модель 2025 року пропонує навіть більше можливостей за менші гроші.

Планшет Apple iPad 11 Фото: Bridenstine

Загалом базова модель iPad — це повноцінний iPad, хоча у неї і немає обчислювальної потужності більш дорогих "побратимів" iPad Air і Pro. Різниця майже непомітна для пересічного користувача, тож iPad 11-го покоління можна по праву назвати найкращим із доступних планшетів 2025 року.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Це відносно недорогий планшет для тих, хто віддає перевагу Android.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: Samsung

Тут є досить потужний восьмиядерний процесор Exynos 1380, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті (плюс слот для карти microSD), акумулятор ємністю 8000 мАг і багаторічні оновлення Android. Бонусом йде стилус Samsung S Pen прямо в коробці.

Amazon Fire HD 10

Тут ми маємо справу з великим планшетом за мінімальною ціною. Amazon часто спеціально ставить ціни нижче, щоб продати більше товарів, пояснюють експерти.

Планшет Amazon Fire HD 10 Фото: Amazon

Такий планшет з 10-дюймовим дисплеєм 1080p ідеально підійде для читання, перегляду серіалів або роботи з електронною поштою. Його рекомендують брати і старшим дітям, які "вже виросли з дешевих аналогів iPad".

Раніше стало відомо, чому одні й ті самі додатки мають різний вигляд на iPhone і на iPad. Вся справа виявилася в тому, що на "підгонку" телефонних застосунків для планшета може піти кілька років.