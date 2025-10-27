Обновление смартфонов Xiaomi стартует этой осенью: проверьте, есть ли ваш гаджет в списке

Xiaomi объявила о глобальном релизе прошивки HyperOS 3 на базе ОС Android 16. Известны совместимые модели и новые функции.

Новая оболочка для смартфонов и прочих гаджетов бренда будет распространяться поэтапно. Первые устройства начнут получать ее уже в октябре-ноябре, а последним придется подождать до марта 2026 года, сообщает Xiaomi.

Какие модели получат обновление

Октябрь-ноябрь 2025:

Смартфоны: Xiaomi 15T Pro, 15T, 15 Ultra, 15, MIX Flip; REDMI Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 Pro, 14; POCO F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro Iron Man Edition, X7 Pro, X7.

Планшеты: Xiaomi Pad Mini, Pad 7 Pro, Pad 7.

Носимые устройства: Xiaomi Watch S4 41mm, Smart Band 10 (Glimmer, Ceramic, Standard).

Ноябрь-декабрь 2025:

Смартфоны: Xiaomi 14 Ultra, 14, 14T Pro, 14T; REDMI Note 13 Pro, 15, 14C, 13, 13x; POCO F6 Pro, F6, X6 Pro, M7, M6 Pro, M6, C75.

Планшеты: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4; REDMI Pad 2 Pro 5G, 2 Pro, 2 4G, 2.

Декабрь 2025 — март 2026:

Смартфоны: Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, 13, 13T Pro, 13T, 13 Lite, 12 Pro, 12, 12T Pro; REDMI Note 14 5G, 14S, 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G, 13 5G, 15 5G, 15C 5G, 15C; POCO F5 Pro, F5, X6, M7 Pro 5G, C85.

Планшеты: REDMI Pad Pro 5G, Pad Pro, Pad SE 8.7 4G, Pad SE 8.7; POCO Pad.

Полный список гаджетов, на которые придет Hyper OS 3 Фото: Xiaomi

Что нового в HyperOS 3

HyperOS 3 отметилась новым дизайном и интересными фишками. Главным визуальным изменением стал Hyper Island — аналог "динамического острова" от Apple, который отображает уведомления и элементы управления у выреза фронтальной камеры. Также переработан экран блокировки: теперь его можно персонализировать, добавлять эффект глубины и даже "оживлять" статичные фото.

Встроенный ассистент HyperMind научился понимать контекст на экране, а в системе появился аналог функции Circle to Search — поиск по картинкам путем обвода контента на экране. Также ИИ используется для написания заметок, перевода речи в реальном времени и поиска фото в галерее по текстовому описанию.

Xiaomi отмечает, что график и список устройств могут обновляться, поэтому для получения самой актуальной информации стоит следить за официальными анонсами.

