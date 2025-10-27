Оновлення смартфонів Xiaomi стартує цієї осені: перевірте, чи є ваш гаджет у списку

Xiaomi оголосила про глобальний реліз прошивки HyperOS 3 на базі ОС Android 16. Відомі сумісні моделі та нові функції.

Нова оболонка для смартфонів та інших гаджетів бренду поширюватиметься поетапно. Перші пристрої почнуть отримувати її вже в жовтні-листопаді, а останнім доведеться почекати до березня 2026 року, повідомляє Xiaomi.

Які моделі отримають оновлення

Жовтень-листопад 2025:

Смартфони: Xiaomi 15T Pro, 15T, 15 Ultra, 15, MIX Flip; REDMI Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 Pro, 14; POCO F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro Iron Man Edition, X7 Pro, X7.

Xiaomi 15T Pro, 15T, 15 Ultra, 15, MIX Flip; REDMI Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 Pro, 14; POCO F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro Iron Man Edition, X7 Pro, X7. Планшети: Xiaomi Pad Mini, Pad 7 Pro, Pad 7.

Xiaomi Pad Mini, Pad 7 Pro, Pad 7. Носимі пристрої: Xiaomi Watch S4 41mm, Smart Band 10 (Glimmer, Ceramic, Standard).

Листопад-грудень 2025:

Смартфони: Xiaomi 14 Ultra, 14, 14T Pro, 14T; REDMI Note 13 Pro, 15, 14C, 13, 13x; POCO F6 Pro, F6, X6 Pro, M7, M6 Pro, M6, C75.

Xiaomi 14 Ultra, 14, 14T Pro, 14T; REDMI Note 13 Pro, 15, 14C, 13, 13x; POCO F6 Pro, F6, X6 Pro, M7, M6 Pro, M6, C75. Планшети: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4; REDMI Pad 2 Pro 5G, 2 Pro, 2 4G, 2.

Відео дня

Грудень 2025 — березень 2026:

Смартфони: Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, 13, 13T Pro, 13T, 13 Lite, 12 Pro, 12, 12T Pro; REDMI Note 14 5G, 14S, 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G, 13 5G, 15 5G, 15C 5G, 15C; POCO F5 Pro, F5, X6, M7 Pro 5G, C85.

Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, 13, 13T Pro, 13T, 13 Lite, 12 Pro, 12, 12T Pro; REDMI Note 14 5G, 14S, 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G, 13 5G, 15 5G, 15C 5G, 15C; POCO F5 Pro, F5, X6, M7 Pro 5G, C85. Планшети: REDMI Pad Pro 5G, Pad Pro, Pad SE 8.7 4G, Pad SE 8.7; POCO Pad.

Повний список гаджетів, на які прийде Hyper OS 3 Фото: Xiaomi

Що нового в HyperOS 3

HyperOS 3 відзначилася новим дизайном і цікавими фішками. Головною візуальною зміною став Hyper Island — аналог "динамічного острова" від Apple, який відображає сповіщення та елементи управління біля вирізу фронтальної камери. Також перероблено екран блокування: тепер його можна персоналізувати, додавати ефект глибини і навіть "оживляти" статичні фото.

Вбудований асистент HyperMind навчився розуміти контекст на екрані, а в системі з'явився аналог функції Circle to Search — пошук за картинками шляхом обведення контенту на екрані. Також ШІ використовується для написання заміток, перекладу мови в реальному часі та пошуку фото в галереї за текстовим описом.

Xiaomi зазначає, що графік і список пристроїв можуть оновлюватися, тому для отримання найактуальнішої інформації варто стежити за офіційними анонсами.

Раніше Фокус писав, що "бюджетний" телевізор Xiaomi на 98 дюймів виявився дешевшим за Samsung і LG. Новий телевізор Xiaomi в популярній лінійці S Pro Mini LED 2026 пропонує флагманські характеристики, включно з надвисокою частотою оновлення для ігор і величезною діагоналлю.