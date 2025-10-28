Ученые нашли замену кремнию для чипов прямо под ногами: открытие поразило (фото)

Грибы могут хранить цифровые данные. Исследователи из Университета штата Огайо утверждают, что грибная электроника — идеальный и экологичный вариант для вычислительных систем.

Ученые предположили, что всем известные съедобные грибы могут изменить то, как мы обрабатываем и храним цифровые данные. Обычные грибы, например шиитаке, можно "обучать" работать как органические мемристоры. Мемристор — это процессор данных, запоминающий прошлые электрические состояния, пишет interestingengineering.com.

Устройства на основе шиитаке способны на повторяющиеся "эффекты памяти", аналогичные эффектам полупроводниковых чипов. Это доказывает, что грибная электроника может использоваться для создания недорогих, экологичных вычислительных компонентов. Такой метод применим в разработке микрочипов, имитирующих реальную нейронную активность. Ученых привлекли грибы потому, что они не расходуют много энергии, находясь в режиме ожидания.

Тестирование грибной электроники

Грибы известны своей устойчивостью и уникальными биологическими свойствами. Они идеальны для применения в области биоэлектроники, говорится в материале. Грибы легко разлагаются и они намного дешевле в производстве, чем традиционные полупроводники, для производства которых требуются дорогостоящие редкоземельные минералы и большое количество энергии от центров обработки данных. Использование грибной электроники позволит минимизировать электропотери.

Грибы шиитаке Фото: Freepik

Ученые из Университета штата Огайо подключили электрические провода и датчики к шиитаке и шампиньонам. Они выяснили, что разные части грибов обладают разными электрическими свойствами, что приводит к разным характеристикам в зависимости от приложенного напряжения и типа соединения.

В качестве компьютерной памяти (ОЗУ) грибное устройство успешно изменяло свои электрические состояния со скоростью, достигающей 5850 сигналов в секунду. Примечательно, что спустя два месяца оно сохраняло около 90% точности. Однако производительность снижалась при повышении частоты электрического напряжения, но проблему можно было решить, просто добавив в цепь больше грибов.

Чипы на кремниевых пластинах Фото: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Грибы — альтернатива кремнию

Ученые говорят, что крупные грибные системы можно будет применять в периферийных вычислениях и аэрокосмических исследованиях, а мелкие модификации помогут улучшить автономные системы и носимые устройства.

Хотя органические мемристоры все еще находятся на начальной стадии развития и требуют дальнейшей миниатюризации, исследователи настроены оптимистично. В случае успеха технология на основе грибов станет устойчивой альтернативой. Она может заменить энергоемкие металлические устройства, используемые сегодня в цифровом мире.

