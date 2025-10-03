Кто бы мог подумать: где на самом деле Apple берет чипы для смартфонов iPhone 17

Смартфоны Apple давно заработали себе репутацию премиальных гаджетов. По состоянию на август 2025 года во всем мире было продано более 3 миллиардов iPhone. Чипы для этих телефонов – это отдельная интересная история.

Не самый известный факт, но основное производство топовых чипов сосредоточено на Тайване, на заводе TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), сообщает slashgear.com. Новый завод TSMC планируют запустить и в самих Соединенных Штатах, но это вопрос не ближайшего будущего.

В частности, тайваньский завод TSMC делает все чипы для iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Чип A19 оснащен 6-ядерным CPU и 5-ядерным GPU, а версия A19 Pro – усовершенствованным 6-ядерным CPU с 6-ядерным GPU, изготовленным на новейшем узле N3P.

Как отмечает издание, сотрудничество TSMC и Apple началось еще в 2014 году. Тогда были изготовлены чипы A8 для iPhone 6. С тех пор компании работали вместе, создавая и такие процессоры, как M1 для Mac, разработанный TSMC, и A11 Bionic с поддержкой нейронных сетей.

Как это ни странно в свете нынешних напряженных отношений США и Китая, Apple всегда полагалась именно на китайские производственные мощности. iPhone – это дорогие телефоны, а производить их в Китае выходит намного дешевле

Однако, чтобы выйти из чрезмерной зависимости от КНР, Штаты рассматривают и другие страны. Например, недавно Apple инвестировала 1,5 миллиарда долларов в новый производственный объект в индийском Тамилнаде. Там будут делать базовые iPhone 17. Правда, модели Pro пока что по-прежнему собираются в Китае.

