Хто б міг подумати: де насправді Apple бере чипи для смартфонів iPhone 17

Смартфони Apple давно заробили собі репутацію преміальних гаджетів. Станом на серпень 2025 року в усьому світі було продано понад 3 мільярди iPhone. Чіпи для цих телефонів — це окрема цікава історія.

Related video

Не найвідоміший факт, але основне виробництво топових чіпів зосереджено на Тайвані, на заводі TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), повідомляє slashgear.com. Новий завод TSMC планують запустити і в самих Сполучених Штатах, але це питання не найближчого майбутнього.

Зокрема, тайванський завод TSMC робить усі чіпи для iPhone 17 і iPhone 17 Pro. Чип A19 оснащений 6-ядерним CPU і 5-ядерним GPU, а версія A19 Pro — вдосконаленим 6-ядерним CPU з 6-ядерним GPU, виготовленим на новітньому вузлі N3P.

Як зазначає видання, співпраця TSMC і Apple розпочалася ще у 2014 році. Тоді були виготовлені чіпи A8 для iPhone 6. Відтоді компанії працювали разом, створюючи й такі процесори, як M1 для Mac, розроблений TSMC, і A11 Bionic з підтримкою нейронних мереж.

Як це не дивно в світлі нинішніх напружених відносин США і Китаю, Apple завжди покладалася саме на китайські виробничі потужності. iPhone — це дорогі телефони, а виробляти їх у Китаї виходить набагато дешевше

Однак, щоб вийти з надмірної залежності від КНР, Штати розглядають й інші країни. Наприклад, нещодавно Apple інвестувала 1,5 мільярда доларів у новий виробничий об'єкт в індійському Тамілнаді. Там робитимуть базові iPhone 17. Щоправда, моделі Pro поки що, як і раніше, збирають у Китаї.

Також Фокус повідомляв, що ви купуєте iPhone, але насправді це "майже" Samsung. Річ у тім, що дві компанії теж давно і тісно пов'язані — адже без комплектуючих Samsung популярних моделей iPhone просто не було б.