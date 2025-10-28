Учені знайшли заміну кремнію для чипів просто під ногами: відкриття вразило (фото)

Гриби можуть зберігати цифрові дані. Дослідники з Університету штату Огайо стверджують, що грибна електроніка — ідеальний і екологічний варіант для обчислювальних систем.

Учені припустили, що всім відомі їстівні гриби можуть змінити те, як ми обробляємо і зберігаємо цифрові дані. Звичайні гриби, наприклад шиїтаке, можна "навчати" працювати як органічні мемристори. Мемристор — це процесор даних, що запам'ятовує минулі електричні стани, пише interestingengineering.com.

Пристрої на основі шиїтаке здатні на повторювані "ефекти пам'яті", аналогічні ефектам напівпровідникових чипів. Це доводить, що грибна електроніка може використовуватися для створення недорогих, екологічних обчислювальних компонентів. Такий метод можна застосувати в розробці мікрочипів, що імітують реальну нейронну активність. Вчених привабили гриби тому, що вони не витрачають багато енергії, перебуваючи в режимі очікування.

Тестування грибної електроніки

Гриби відомі своєю стійкістю та унікальними біологічними властивостями. Вони ідеальні для застосування в галузі біоелектроніки, йдеться в матеріалі. Гриби легко розкладаються і вони набагато дешевші у виробництві, ніж традиційні напівпровідники, для виробництва яких потрібні дорогі рідкоземельні мінерали і велика кількість енергії від центрів обробки даних. Використання грибної електроніки дасть змогу мінімізувати електровтрати.

Гриби шиїтаке Фото: Freepik

Вчені з Університету штату Огайо під'єднали електричні дроти і датчики до шиїтаке і печериць. Вони з'ясували, що різні частини грибів мають різні електричні властивості, що призводить до різних характеристик залежно від прикладеної напруги і типу з'єднання.

Як комп'ютерна пам'ять (ОЗП) грибний пристрій успішно змінював свої електричні стани зі швидкістю, що досягає 5850 сигналів за секунду. Примітно, що через два місяці він зберігав близько 90% точності. Однак продуктивність знижувалася при підвищенні частоти електричної напруги, але проблему можна було вирішити, просто додавши в ланцюг більше грибів.

Чіпи на кремнієвих пластинах Фото: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Гриби — альтернатива кремнію

Учені кажуть, що великі грибні системи можна буде застосовувати в периферійних обчисленнях і аерокосмічних дослідженнях, а дрібні модифікації допоможуть поліпшити автономні системи і носимі пристрої.

Хоча органічні мемристори все ще перебувають на початковій стадії розвитку і потребують подальшої мініатюризації, дослідники налаштовані оптимістично. У разі успіху технологія на основі грибів стане стійкою альтернативою. Вона може замінити енергоємні металеві пристрої, що використовуються сьогодні в цифровому світі.

