Смартфоны iPhone изменятся до неузнаваемости: чем удивят разработчики на этот раз

Компания Apple, похоже, готовит неожиданные изменения для своих iPhone. Но на этот раз все начнется не с премиальных моделей, а с бюджетного смартфона iPhone 17e.

Спустя всего год после выпуска iPhone 16e с дизайном, основанным на iPhone 14, подход может радикально измениться, и iPhone 17e уже будет выглядеть по-новому, пишет phonearena.com. В частности, новый iPhone 17e может быть оснащен технологией Dynamic Island. При этом он по-прежнему будет использовать OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, аналогичный дисплеям базовых моделей iPhone 15 и iPhone 16.

iPhone 17e, скорее всего, выйдет в первой половине 2026 года. В целом так уж много сюрпризов не ожидается, отмечает издание: например, чипсет A19 будет соответствовать прошлогоднему iPhone 16e, выпущенному с процессором A18. Однако новый дизайн действительно может стать индикатором и новой эпохи смартфонов Apple.

Как напоминает издание, технология Dynamic Island была представлена на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Вырез, представленный в iPhone X и ставший одним из самых противоречивых изменений в дизайне iPhone, был заменен интерактивной областью в форме таблетки в верхней части экрана. Dynamic Island объединил все фронтальные датчики современного iPhone, и через год после презентации появился уже и на iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Фишка iPhone 17e в том, что эта модель станет первым "бюджетным" iPhone, получившим функцию Dynamic Island.

С одной стороны, такое решение выглядит вполне логичным, говорят эксперты, – ведь технология Dynamic Island запустилась еще три года назад. Но с другой стороны, это настоящая революция, ведь условно дешевый iPhone теперь становится похожим на флагманские модели.

Ранее сообщалось, что Apple отменяет выпуск нового iPhone Air. Несмотря на ультратонкий дизайн, этот смартфон не оправдал ожиданий и продавался слабо, в то время, как базовые модели iPhone 17 и Pro-модели, наоборот, бьют рекорды продаж.