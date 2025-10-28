Смартфони iPhone зміняться до невпізнання: чим здивують розробники цього разу

Компанія Apple, схоже, готує несподівані зміни для своїх iPhone. Але цього разу все почнеться не з преміальних моделей, а з бюджетного смартфона iPhone 17e.

Лише через рік після випуску iPhone 16e з дизайном, заснованим на iPhone 14, підхід може радикально змінитися, і iPhone 17e вже буде виглядати по-новому, пише phonearena.com. Зокрема, новий iPhone 17e може бути оснащений технологією Dynamic Island. При цьому він, як і раніше, буде використовувати OLED-дисплей з частотою оновлення 60 Гц, аналогічний дисплеям базових моделей iPhone 15 і iPhone 16.

iPhone 17e, найімовірніше, вийде в першій половині 2026 року. Загалом так вже й багато сюрпризів не очікується, зазначає видання: наприклад, чипсет A19 відповідатиме торішньому iPhone 16e, випущеному з процесором A18. Однак новий дизайн дійсно може стати індикатором і нової епохи смартфонів Apple.

Відео дня

Як нагадує видання, технологія Dynamic Island була представлена на iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. Виріз, представлений в iPhone X, що став однією з найсуперечливіших змін у дизайні iPhone, був замінений інтерактивною областю у формі таблетки у верхній частині екрана. Dynamic Island об'єднав усі фронтальні датчики сучасного iPhone, і за рік після презентації з'явився вже і на iPhone 15 та iPhone 15 Plus.

Фішка iPhone 17e в тому, що ця модель стане першим "бюджетним" iPhone, який отримав функцію Dynamic Island.

З одного боку, таке рішення виглядає цілком логічним, кажуть експерти, — адже технологія Dynamic Island запустилася ще три роки тому. Але з іншого боку, це справжня революція, адже умовно дешевий iPhone тепер стає схожим на флагманські моделі.

Раніше повідомлялося, що Apple скасовує випуск нового iPhone Air. Незважаючи на ультратонкий дизайн, цей смартфон не виправдав очікувань і продавався слабо, тоді як базові моделі iPhone 17 і Pro-моделі, навпаки, б'ють рекорди продажів.