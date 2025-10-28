Cолнечные панели теперь работают и ночью: что известно про новый гигапроект (видео)

Началось строительство первой в мире гигаэлектростанции, которая обеспечит круглосуточное электроснабжение за счет энергии солнца. Комбинация огромного поля панелей и гигантской системы хранения энергии делает это возможным.

Этот проект, базирующийся в Абу-Даби, призван сделать возобновляемую энергетику по-настоящему стабильной. Эта станция по надежности и эффективности не будет уступать традиционным предприятиям на ископаемом топливе, пишет The Times of India.

В чем уникальность проекта

Дело не только в масштабе, но и в грамотном применении системы аккумуляторов, Главная инновация заключается в подходе, который превращает солнечную энергию в надежный источник питания 24/7.

Электростанция мощностью 5,2 ГВт соединят с системой хранения энергии емкостью 19 ГВт·ч. Этого достаточно, чтобы постоянно выдавать в сеть 1 ГВт мощности, независимо от времени суток и погоды.

Відео дня

Управлять всей системой будет продвинутый искусственный интеллект. Алгоритмы будут прогнозировать выработку солнечной энергии и спрос на нее, автоматически управляя зарядкой и разрядкой аккумуляторов для обеспечения бесперебойного питания.

Ферма способна не только стабилизировать сеть в реальном времени, но и самостоятельно перезапустить ее в случае сбоя (функция "запуска из темной ночи"). Это дает беспрецедентный уровень надежности, что критически важно для питания дата-центров, помимо жилой инфраструктуры.

Создатели гигаэлектростанции в Абу-Даби рассказывают о проекте

Каких результатов ожидают

Проект реализует компания Masdar, и замысел инженеров удивляет своим размахом. Электростанция займет площадь в 90 квадратных километров (в 1,5 раза больше Манхэттена), а инвестиции в нее превысят $5,94 млрд.

После запуска в 2027 году проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 5,7 млн тонн в год, что эквивалентно устранению с дорог более миллиона автомобилей. Наконец, это демонстрация того, что возобновляемая энергия может быть не только экологичной, но и экономически выгодной, предлагая конкурентоспособные тарифы на электричество.

Этот объект — в том числе образец для стран по всему миру, которые стремятся к декарбонизации и одновременно сталкиваются с растущим спросом на электроэнергию.

Раньше Фокус писал, что электрокар Nissan с солнечной панелью на крыше перевернет рынок. Nissan показал электромобиль, способного проезжать до 2880 км в год исключительно за счет энергии солнца. Это возможно благодаря инновационной выдвижной солнечной панели на крыше, которая заряжает батарею как во время движения, так и на парковке.