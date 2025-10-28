Сонячні панелі тепер працюють і вночі: що відомо про новий гігапроєкт (відео)

Розпочалося будівництво першої у світі гігаелектростанції, яка забезпечить цілодобове електропостачання за рахунок енергії сонця. Комбінація величезного поля панелей і гігантської системи зберігання енергії робить це можливим.

Цей проект, що базується в Абу-Дабі, покликаний зробити відновлювану енергетику по-справжньому стабільною. Ця станція за надійністю та ефективністю не поступатиметься традиційним підприємствам на викопному паливі, пише The Times of India.

У чому унікальність проєкту

Справа не тільки в масштабі, а й у грамотному застосуванні системи акумуляторів, Головна інновація полягає в підході, який перетворює сонячну енергію на надійне джерело живлення 24/7.

Електростанція потужністю 5,2 ГВт з'єднають із системою зберігання енергії ємністю 19 ГВт-год. Цього достатньо, щоб постійно видавати в мережу 1 ГВт потужності, незалежно від часу доби та погоди.

Керувати всією системою буде просунутий штучний інтелект. Алгоритми прогнозуватимуть вироблення сонячної енергії і попит на неї, автоматично керуючи зарядкою і розрядкою акумуляторів для забезпечення безперебійного живлення.

Ферма здатна не тільки стабілізувати мережу в реальному часі, а й самостійно перезапустити її в разі збою (функція "запуску з темної ночі"). Це дає безпрецедентний рівень надійності, що критично важливо для живлення дата-центрів, крім житлової інфраструктури.

Творці гігаелектростанції в Абу-Дабі розповідають про проект

Яких результатів очікують

Проект реалізує компанія Masdar, і задум інженерів дивує своїм розмахом. Електростанція займе площу в 90 квадратних кілометрів (у 1,5 раза більшу за Мангеттен), а інвестиції в неї перевищать $5,94 млрд.

Після запуску 2027 року проєкт дасть змогу скоротити викиди вуглекислого газу на 5,7 млн тонн на рік, що еквівалентно усуненню з доріг понад мільйона автомобілів. Нарешті, це демонстрація того, що відновлювальна енергія може бути не тільки екологічною, а й економічно вигідною, пропонуючи конкурентоспроможні тарифи на електрику.

Цей об'єкт — зокрема зразок для країн по всьому світу, які прагнуть до декарбонізації та одночасно стикаються зі зростаючим попитом на електроенергію.

