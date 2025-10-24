Електрокар Nissan із сонячною панеллю на даху переверне ринок: скільки він проїжджає (фото)

Nissan показав електромобіль, здатного проїжджати до 2880 км на рік виключно за рахунок енергії сонця. Це можливо завдяки інноваційній висувній сонячній панелі на даху, яка заряджає батарею як під час руху, так і на парковці.

Японський автогігант представив новинку на виставці Japan Mobility Show 2025. Прототип базується на найпопулярнішій моделі бренду — Nissan Sakura. Ця розробка може зробити електрокари менш залежними від традиційної інфраструктури, пише Energy Digital.

Як усе влаштовано

На даху авто встановлено систему Ao-Solar Extender. Вона складається з двох частин: стаціонарної панелі, яка працює постійно під час руху, і додаткової висувної секції.

Характеристики сонячної панелі Nissan Фото: Nissan

Коли машина припаркована, друга панель висувається, збільшуючи загальну площу збору сонячної енергії і підвищуючи потужність генерації приблизно до 500 Вт. Крім того, в розкладеному стані панель створює тінь, що знижує нагрівання салону і зменшує витрату енергії на кондиціонування.

Приріст запасу ходу на практиці

За підрахунками інженерів Nissan, за рік така система здатна згенерувати достатньо енергії, щоб проїхати до 2880 км без підключення до розетки. "Використовуємо силу сонця, щоб їхати далі. Набагато далі", — йдеться в заяві компанії.

Це особливо актуально для компактних міських електромобілів, таких як Nissan Sakura. Згідно з аналізом актуальних трендів, більшість власників використовують їх для коротких поїздок по місту — в магазин або в школу, щоб відвезти дітей. Для значної частини таких користувачів сонячна панель на даху може практично повністю позбавити від необхідності заряджатися від мережі.

До того ж така система може слугувати аварійним джерелом живлення в разі стихійних лих або відключень електроенергії.

У результаті розподілені енергетичні системи в транспорті стають дедалі ближчими. Енергія генерується і споживається в одній точці, без необхідності в передачі централізованими мережами. Хоча це поки що лише прототип, він наочно демонструє можливе майбутнє електромобілів.

Раніше Фокус писав, що дешеві електрокари отримають дуже потужну батарею. Електромобілі Nissan скоро можуть неслабо додати в запасі ходу. Бренд запатентував технології, які покращують літій-повітряні акумулятори і зроблять їх комерційно життєздатними.