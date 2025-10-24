Электрокар Nissan с солнечной панелью на крыше перевернет рынок: сколько он проезжает (фото)

Nissan показал электромобиль, способного проезжать до 2880 км в год исключительно за счет энергии солнца. Это возможно благодаря инновационной выдвижной солнечной панели на крыше, которая заряжает батарею как во время движения, так и на парковке.

Японский автогигант представил новинку на выставке Japan Mobility Show 2025. Прототип базируется на самом популярной модели бренда — Nissan Sakura. Эта разработка может сделать электрокары менее зависимыми от традиционной инфраструктуры, пишет Energy Digital.

Как все устроено

На крыше авто установлена система Ao-Solar Extender. Она состоит из двух частей: стационарной панели, которая работает постоянно во время движения, и дополнительной выдвижной секции.

Характеристики солнечной панели Nissan Фото: Nissan

Когда машина припаркована, вторая панель выдвигается, увеличивая общую площадь сбора солнечной энергии и повышая мощность генерации примерно до 500 Вт. Кроме того, в разложенном состоянии панель создает тень, что снижает нагрев салона и уменьшает расход энергии на кондиционирование.

Прирост запаса хода на практике

По подсчетам инженеров Nissan, за год такая система способна сгенерировать достаточно энергии, чтобы проехать до 2880 км без подключения к розетке. "Используем силу солнца, чтобы ехать дальше. Намного дальше", — говорится в заявлении компании.

Это особенно актуально для компактных городских электромобилей, таких как Nissan Sakura. Согласно анализу актуальных трендов, большинство владельцев используют их для коротких поездок по городу — в магазин или в школу, чтобы отвезти детей. Для значительной части таких пользователей солнечная панель на крыше может практически полностью избавить от необходимости заряжаться от сети.

Вдобавок такая система может служить аварийным источником питания в случае стихийных бедствий или отключений электроэнергии.

В результате распределенные энергетические системы в транспорте становятся все ближе. Энергия генерируется и потребляется в одной точке, без необходимости в передаче по централизованным сетям. Хотя это пока лишь прототип, он наглядно демонстрирует возможное будущее электромобилей.

