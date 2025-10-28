"Секретный" трюк для смартфонов Samsung сделает их удобнее: что это за функция (фото)

На смартфонах Samsung Galaxy есть скрытая интересная функция, превращающая заднюю крышку в дополнительную кнопку. Back Tap позволяет запускать приложения или выполнять разные действия простым постукиванием по корпусу.

Многие пользователи iPhone и Google Pixel давно знакомы с этой фишкой, но не все знают, что она доступна и на моделях Samsung, включая многие аппараты А-серии. Для ее активации потребуется официальное приложение Good Lock, пишет makeuseof.com.

Жест Back Tap удобно настроить в виде двух разных действий: двойной и тройной тап по задней панели смартфона. Например, нажатие дважды для создания скриншота, а тройное — для запуска камеры или вызова голосового ассистента. Что примечательно, функция работает даже сквозь чехол, так что снимать его не придется.

Как пользоваться

Активировать Back Tap несложно, но потребуется выполнить несколько шагов, поскольку функция спрятана в приложении для тонкой настройки системы.

Установите Good Lock: Скачайте официальное приложение Good Lock из Galaxy Store. Это набор модулей от Samsung для глубокой кастомизации интерфейса. Установите раздел RegiStar: Внутри Good Lock найдите и установите модуль под названием RegiStar. Именно он отвечает за настройку постукиваний. Активируйте функцию: Запустите RegiStar, выберите пункт "Back-Tap action" и включите главный тумблер. Назначьте действия: Теперь вы можете зайти в разделы "Double Tap" и "Triple Tap" и выбрать из огромного списка нужное действие для каждого жеста. Тонкая настройка: В меню можно также настроить чувствительность (Sensitivity), чтобы избежать случайных срабатываний, и отключение жеста при низком заряде батареи или в режиме энергосбережения.

Варианты действий, назначаемых на Back Tap Фото: makeuseof.com

Какие действия можно выбрать

Возможности практически безграничны. Помимо стандартных манипуляций вроде "сделать скриншот" или "возвращение назад", вы можете назначить запуск любого установленного на смартфоне сервиса.

Но самое интересное — легко задать запуск конкретного действия внутри приложения. Например, двойное постукивание может сразу открывать ваши заказы в приложении Amazon, тройное — создавать новое событие в календаре, а другое — сразу открывать личные сообщения в Instagram или создавать новую заметку в Samsung Notes.

По умолчанию функция не работает, когда экран заблокирован, так что можно не бояться случайных срабатываний в кармане.

