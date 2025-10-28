"Секретний" трюк для смартфонів Samsung зробить їх зручнішими: що це за функція (фото)

На смартфонах Samsung Galaxy є прихована цікава функція, що перетворює задню кришку на додаткову кнопку. Back Tap дає змогу запускати додатки або виконувати різні дії простим постукуванням по корпусу.

Багато користувачів iPhone і Google Pixel давно знайомі з цією фішкою, але не всі знають, що вона доступна і на моделях Samsung, включно з багатьма апаратами А-серії. Для її активації потрібен офіційний додаток Good Lock, пише makeuseof.com.

Жест Back Tap зручно налаштувати у вигляді двох різних дій: подвійний і потрійний тап по задній панелі смартфона. Наприклад, натискання двічі для створення скріншота, а потрійне — для запуску камери або виклику голосового асистента. Що примітно, функція працює навіть крізь чохол, тож знімати його не доведеться.

Як користуватися

Активувати Back Tap нескладно, але потрібно виконати кілька кроків, оскільки функція захована в застосунку для тонкого налаштування системи.

Встановіть Good Lock: Скачайте офіційний додаток Good Lock з Galaxy Store. Це набір модулів від Samsung для глибокої кастомізації інтерфейсу. Встановіть розділ RegiStar: Усередині Good Lock знайдіть і встановіть модуль під назвою RegiStar. Саме він відповідає за налаштування постукувань. Активуйте функцію: Запустіть RegiStar, виберіть пункт "Back-Tap action" і ввімкніть головний тумблер. Призначте дії: Тепер ви можете зайти в розділи "Double Tap" і "Triple Tap" і вибрати з величезного списку потрібну дію для кожного жесту. Тонке налаштування: У меню можна також налаштувати чутливість (Sensitivity), щоб уникнути випадкових спрацьовувань, і вимкнення жесту в разі низького заряду батареї або в режимі енергозбереження.

Варіанти дій, що призначаються на Back Tap Фото: makeuseof.com

Які дії можна вибрати

Можливості практично безмежні. Крім стандартних маніпуляцій на кшталт "зробити скріншот" або "повернення назад", ви можете призначити запуск будь-якого встановленого на смартфоні сервісу.

Але найцікавіше — легко задати запуск конкретної дії всередині програми. Наприклад, подвійне постукування може відразу відкривати ваші замовлення в застосунку Amazon, потрійне — створювати нову подію в календарі, а інше — відразу відкривати особисті повідомлення в Instagram або створювати нову замітку в Samsung Notes.

За замовчуванням функція не працює, коли екран заблокований, тож можна не боятися випадкових спрацьовувань у кишені.

