Как iPhone Air, но в 3 раза дешевле: Motorola показала ультратонкий смартфон moto X70 Air (фото)

Motorola презентовала Moto X70 Air — дебютный сверхтонкий смартфона бренда. Новинка отличилась прочным корпусом с малой толщиной и бюджетной ценой, навязывающей конкуренцию дорогому iPhone Air.

Производитель сумел вместить в миниатюрный корпус довольно мощную "начинку" и приличные характеристики, несмотря на принадлежность устройства к среднему классу, пишет FoneArena.

Главная фишка moto X70 Air — его габариты. Толщина составляет всего 5,99 мм, а вес — 159 граммов. Несмотря на такую изящность, смартфон позиционируется как ударопрочный. Он имеет металлическую рамку, защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 (выдерживает даже мойку под высоким давлением). Вдобавок заявлена устойчивость к падениям за счет спецификации MIL-STD-810H.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712x1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью до 4500 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Відео дня

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, построенный по 4-нм техпроцессу, с графикой Adreno 722. Для эффективного охлаждения предусмотрена испарительная камера 3D VC. Смартфон поставляется с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ хранилища. Предустановлена ОС Android 16 из коробки.

Расцветки Moto X70 Air Фото: Motorola

Набор камер также выглядит достойно для этого ценового сегмента. Основной модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 оснащен оптической стабилизацией. Его дополняет 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120º. Фронтальный сенсор тоже выделяется высоким разрешение в 50 Мп. Смартфон умеет записывать видео в 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Несмотря на тонкий корпус, в наличии аккумулятор емкостью 4800 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка TurboPower мощностью 68 Вт и беспроводная на 15 Вт. За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

В Китае цена moto X70 Air начинается с 2599 юаней (около $365 или 15 400 грн) за версию на 12/256 ГБ.

Раньше Фокус писал, что cмартфон Motorola G100 удивил низкой ценой и батареей 7000 мАч. Motorola представила в Китае новый смартфон Moto G100 (2025), cпособный стать хитом в недорогом сегменте. Он получил гигантскую батарею на 7000 мАч, большой 120-герцевый экран и цену всего $195.