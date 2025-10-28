Як iPhone Air, але в 3 рази дешевше: Motorola показала ультратонкий смартфон moto X70 Air (фото)

Motorola презентувала Moto X70 Air — дебютний надтонкий смартфон бренду. Новинка відзначилася міцним корпусом з малою товщиною і бюджетною ціною, що нав'язує конкуренцію дорогому iPhone Air.

Виробник зумів вмістити в мініатюрний корпус доволі потужну "начинку" і пристойні характеристики, незважаючи на приналежність пристрою до середнього класу, пише FoneArena.

Головна фішка moto X70 Air — його габарити. Товщина становить усього 5,99 мм, а вага — 159 грамів. Попри таку витонченість, смартфон позиціонується як ударостійкий. Він має металеву рамку, захищений від води і пилу за стандартами IP68 і IP69 (витримує навіть мийку під високим тиском). До того ж заявлена стійкість до падінь завдяки специфікації MIL-STD-810H.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K (2712x1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і вражаючою піковою яскравістю до 4500 ніт. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, побудований за 4-нм техпроцесом, з графікою Adreno 722. Для ефективного охолодження передбачена випарна камера 3D VC. Смартфон поставляється з 12 ГБ оперативної і 256 або 512 ГБ сховища. Попередньо встановлено ОС Android 16 з коробки.

Забарвлення Moto X70 Air Фото: Motorola

Набір камер також виглядає гідно для цього цінового сегмента. Основний модуль на 50 Мп з діафрагмою f/1.8 оснащений оптичною стабілізацією. Його доповнює 50-мегапіксельна надширококутна камера з кутом огляду 120º. Фронтальний сенсор теж виділяється високою роздільною здатністю в 50 Мп. Смартфон вміє записувати відео в 4K з частотою 30 кадрів за секунду.

Незважаючи на тонкий корпус, у наявності акумулятор ємністю 4800 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка TurboPower потужністю 68 Вт і бездротова на 15 Вт. За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

У Китаї ціна moto X70 Air починається з 2599 юанів (близько $365 або 15 400 грн) за версію на 12/256 ГБ.

