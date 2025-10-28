Новая опасность ChatGPT на горизонте: вскрылся секретный план создателей чат-бота (фото)

Компания OpenAI, по слухам, рассматривает возможность внедрения таргетированной рекламы в ChatGPT. Для ее показа могут использоваться личные данные пользователей, включая их предыдущие диалоги с чат-ботом.

Идея монетизации бесплатной версии ChatGPT с помощью рекламы уже давно обсуждается в сети, но теперь, похоже, эти разговоры перешли в активную фазу. Внутри OpenAI сформировалась группа топ-менеджеров, которая активно продвигает эту инициативу, пишет Gadgets360 со ссылкой на The Information.

Реклама, основанная на ваших секретах

Согласно утечке, для таргетинга рекламы может использоваться функция "памяти" чат-бота. Это означает, что ваши интересы, проблемы, планы и прочие сведения, которыми вы делились с ChatGPT, могут начать эксплуатировать для показа персональных объявлений.

Пока это лишь внутренние обсуждения, и нет никакой гарантии, что такой механизм будет реализован на практике. Однако сама идея вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности, ведь многие пользователи делятся с чат-ботом личной информацией.

Интересно, что, по данным источников, группу, выступающую за введение рекламы, возглавляют бывшие сотрудники Meta (владеет соцсетью Facebook). Они видят в этом коммерческий потенциал. Сообщается, что сейчас в OpenAI работает около 630 выходцев из Meta, что составляет почти 20% всего штата. Одна из ключевых фигур в этой группе — Фиджи Симо, генеральный директор по приложениям, которая сейчас ищет в компанию "директора по монетизации".

Даже глава OpenAI Сэм Альтман, который ранее называл рекламу "последним средством", похоже, изменил свою позицию. Его последние комментарии намекают на более благосклонное отношение к этой идее.

Что это значит для пользователей

На данный момент это всего лишь слухи и утечки. Неизвестно, решится ли OpenAI на такой шаг, и если да, то в какой форме это будет введено. Возможно, реклама будет обобщенной, или пользователям дадут возможность отключать ее за плату, как это сделано в других сервисах.

Однако не исключено, что в будущем эпоха полностью бесплатного ChatGPT может скоро закончиться. А использование личных диалогов для рекламы может подорвать доверие к компании и ее продуктам.

Раньше Фокус писал, что OpenAI представила свой первый ИИ-браузер Atlas. Браузер создан для обеспечения более персонализированного веб-опыта и способен выполнять задачи от имени пользователя — такие, как бронирование авиабилетов или редактирование документов.