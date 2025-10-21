Использовали редкую возможность: OpenAI представила свой первый ИИ-браузер Atlas

Браузер создан для обеспечения более персонализированного веб-опыта и способен выполнять задачи от имени пользователя — такие, как бронирование авиабилетов или редактирование документов.

Компания OpenAI презентовала свой первый полноценный веб-браузер на базе искусственного интеллекта, получивший название ChatGPT Atlas, сообщает Bloomberg.

Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт через браузер, он видит опцию "Спросить ChatGPT", которая открывает боковую панель для взаимодействия с содержимым страницы. Пользователь может, например, открыть обзор фильма и попросить ChatGPT рассказать его краткое содержание или найти рецепт и попросить ChatGPT заказать ингредиенты для него онлайн.

"Это веб-браузер на базе искусственного интеллекта, созданный на основе ChatGPT", — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время прямой трансляции 21 октября. Он добавил, что ИИ "представляет собой редкую, появляющуюся раз в десятилетие, возможность" переосмыслить браузер.

В компании сообщили, что изначально Atlas будет доступен по всему миру только на macOS. Однако OpenAI планирует в скором времени расширить доступность браузера на Windows, iOS и Android.

Акции Google отреагировали на новость падением — снизились на 4,8%.

В сентябре Google интегрировала собственную модель искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome. Среди прочего, искусственный интеллект Google может отвечать на запросы, предоставляя пояснения к посещенным веб-страницам и даже открывать некоторые ранее закрытые веб-сайты.

Действия Google были предприняты через две недели после того, как американский судья отклонил предложение правительства , которое вынудило бы компанию продать Chrome. На судебном слушании руководители Perplexity и OpenAI заявили, что были бы заинтересованы в покупке Chrome, если бы Google пришлось отказаться от него.

