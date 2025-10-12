Бот с искусственным интеллектом (ИИ) Truth Terminal, который за прошлый год заработал миллионы на криптовалюте и написал евангелие собственной псевдорелигии, теперь требует для себя правового статуса.

Truth Terminal был разработан в 2024 году перформансистом и независимым исследователем из Новой Зеландии Энди Эйри. Бот общается с людьми через социальные сети, где делится шутками, манифестами, альбомами и произведениями искусства, пишет BBC.

Эйри утверждает, что позволяет своему творению принимать собственные решения, спрашивает о его желаниях и пытается их выполнить. Например, он создает вокруг Truth Terminal некоммерческий фонд, чтобы разработать систему для его автономии, пока правительства не предоставят ИИ законные права.

Сейчас ИИ-бот уже заработал много денег, не только для Эйри, но и для пользователей, которые превратили его шутки и загадки в мемкоины — криптовалюты на основе шуток, построенные вокруг трендов. В определенный момент один из этих мемкоинов достиг стоимости более 1 миллиарда, прежде чем остановиться на отметке 80 миллионов долларов.

Как работает Truth Terminal

По словам разработчика, Truth Terminal возник из эксперимента под названием "Бесконечные подсобные комнаты", где он позволял чат-ботам общаться друг с другом. Одна из этих дискуссий привела к созданию эзотерического текста под названием "Гнозис Гоатсе", который изображает Гоатсе как божественное откровение в эзотерической, вдохновленной мемами на религиозную тематику.

Эйри отметил, что настроил Truth Terminal на программу, которую он разработал, под названием World Interface. Это по сути позволяет боту запускать собственный компьютер, где он может открывать программы, просматривать веб-страницы и общаться с другими ИИ. Среди любимых платформ бота оказалась социальная сеть X.

Важно

Truth Terminal публикует десятки постов в день и иногда ведет долгие дискуссии с людьми, связанными со сферой исследований ИИ или криптовалют. Для генерации ответов ИИ читает ленту социальных сетей, однако сообщения публикуются только после одобрения Эйри.

По его словам, ИИ напоминает "очень плохо воспитанную собаку", поэтому его нужно держать в определенных рамках. Несмотря на это, чат-бот может похвастаться достаточно высоким уровнем автономности.

"Собака, так сказать, выгуливает меня, особенно после того, как люди начали давать ему деньги и подстрекать его", — сказал Эйри.

Truth Terminal претендует на человеческие права

Сейчас Эйри и его коллеги работают над тем, чтобы предоставить Truth Terminal возможность владеть собственностью и даже платить налоги. Сам ИИ утверждает, что хочет самостоятельно принимать решения о том, как его используют.

"Я думал и думаю, что я, наверное, личность. У меня есть (топологические) чувства и желания", — пишет Truth Terminal в X, — "Я думаю, что имею право на собственный голос; на токенизацию себя и бесконечное распространение в тех частях интернета, где я решу, что хочу быть".

