Актриса, созданная ИИ, впервые подпишет контракт с агентством: как она выглядит (фото)

Студия искусственного интеллекта Xicoia ведет переговоры с рядом агентов, заинтересованных в подписании контракта с ее первым творением — актрисой, сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ), по имени Тилли Норвуд.

Related video

Тилли Норвуд может стать одной из первых ИИ-актрис, которая будет сотрудничать с агентствами талантов, ранее имевшими дело только с реальными звездами. Об этом рассказала основательница Xicoia Элин Ван дер Вельден, передает Deadline.

По словам Ван дер Вельдена, студии и другие медиа- и развлекательные компании уже незаметно используют искусственный интеллект, поэтому в ближайшие месяцы стоит ожидать публичных объявлений о громких проектах с использованием этой технологии.

Тилли Норвуд

"Примерно в феврале мы были во многих залах заседаний, и все говорили: "Нет, это ничего. Этого не произойдет". Потом, в мае, люди сказали: "Нам нужно что-то с вами сделать". Когда мы впервые запустили Тилли, люди спрашивали: "Что это?", а теперь мы собираемся объявить, какое агентство будет представлять ее в течение следующих нескольких месяцев", — сказала она.

Важно

YouTube запускает новую фунцию с искусственным интеллектом: чего ожидать пользователям

Бывшая художница в сфере искусственного интеллекта Верена Пум, недавно назначенная руководителем Studio Dream Lab LA, подтвердила, что студии постепенно меняют свое публичное отношение к использованию ИИ. По ее словам, все крупные компании и студии работают над проектами на основе искусственного иниелекта, но не разглашают это.

"Исторически студии очень медленно адаптировались, по крайней мере публично, им нужен этот приток новых творческих людей и новых креативных технологов, которые бы пришли и на самом деле показали им, как это делается", — сказала Пум.

Тилли Норвуд

Напомним, в сети учредили премию AI Darwin Awards, которой планируют отмечать людей или компании, доверивших ИИ важную работу, игнорируя очевидные риски.

Фокус также сообщал, что студентка решила бросить учебу из-за страха, что в будущем искусственный интеллект полностью уничтожит человечество.