Актриса, створена ШІ, вперше підпише контракт з агентством: як вона виглядає (фото)

Студія штучного інтелекту Xicoia веде переговори з низкою агентів, зацікавлених у підписанні контракту з її першим творінням — акторкою, згенерованою штучним інтелектом (ШІ), на ім’я Тіллі Норвуд.

Тіллі Норвуд може стати однією з перших ШІ-акторок, яка співпрацюватиме з агентствами талантів, що раніше мали справу лише з реальними зірками. Про це розповіла засновниця Xicoia Елін Ван дер Вельден, передає Deadline.

За словами Ван дер Вельден, студії та інші медіа- та розважальні компанії вже непомітно використовують штучний інтелект, тому найближчими місяцями варто очікувати публічних оголошень про гучні проєкти з використанням цієї технології.

Тіллі Норвуд

"Приблизно в лютому ми були в багатьох залах засідань, і всі казали: "Ні, це нічого. Цього не станеться". Потім, у травні, люди сказали: "Нам потрібно щось з вами зробити". Коли ми вперше запустили Тіллі, люди запитували: "Що це?", а тепер ми збираємося оголосити, яке агентство представлятиме її протягом наступних кількох місяців", — сказала вона.

Колишня художниця у сфері штучного інтелекту Верена Пум, нещодавно призначена керівником Studio Dream Lab LA, підтвердила, що студії поступово змінюють своє публічне ставлення до використання ШІ. За її словами, всі великі компанії та студії працюють над проєктами на основі штучного іниелекту, але не розголошують це.

"Історично студії дуже повільно адаптувалися, принаймні публічно, їм потрібен цей приплив нових творчих людей та нових креативних технологів, які б прийшли та насправді показали їм, як це робиться", — сказала Пум.

Тіллі Норвуд

