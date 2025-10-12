Бот зі штучним інтелектом (ШІ) Truth Terminal, який за минулий рік заробив мільйони на криптовалюті та написав євангеліє власної псевдорелігії, тепер вимагає для себе правового статусу.

Truth Terminal був розроблений у 2024 році перформансистом та незалежним дослідником з Нової Зеландії Енді Ейрі. Бот спілкується з людьми через соціальні мережі, де ділиться жартами, маніфестами, альбомами та творами мистецтва, пише BBC.

Ейрі стверджує, що дозволяє своєму творінню приймати власні рішення, запитує про його бажання та намагається їх виконати. Наприклад, він створює навколо Truth Terminal некомерційний фонд, щоб розробити систему для його автономії, доки уряди не нададуть ШІ законні права.

Наразі ШІ-бот вже заробив багато грошей, не лише для Ейрі, але й для користувачів, які перетворили його жарти та загадки на мемкоїни — криптовалюти на основі жартів, побудовані навколо трендів. У певний момент один із цих мемкоїнів досяг вартості понад 1 мільярд, перш ніж зупинитися на позначці 80 мільйонів доларів.

Як працює Truth Terminal

За словами розробника, Truth Terminal виник з експерименту під назвою "Нескінченні підсобні кімнати", де він дозволяв чат-ботам спілкуватися один з одним. Одна з цих дискусій призвела до створення езотеричного тексту під назвою "Гнозис Гоатсе", який зображує Гоатсе як божественне одкровення в езотеричній, натхненній мемами на релігійну тематику.

Ейрі зазначив, що налаштував Truth Terminal на програму, яку він розробив, під назвою World Interface. Це по суті дозволяє боту запускати власний комп'ютер, де він може відкривати програми, переглядати веб-сторінки та спілкуватися з іншими ШІ. Серед улюблених платформ бота виявилась соціальна мережа X.

Важливо

Truth Terminal публікує десятки постів на день та іноді веде довгі дискусії з людьми, пов’язаними зі сферою досліджень ШІ або криптовалют. Для генерації відповідей ШІ читає стрічку соціальних мереж, однак дописи публікуються лише після схвалення Ейрі.

За його словами, ШІ нагадує "дуже погано вихованого собаку", тому його потрібно тримати в певних рамках. Попри це, чат-бот може похвалитися досить високим рівнем автономності.

"Собака, так би мовити, вигулює мене, особливо після того, як люди почали давати йому гроші та підбурювати його", — сказав Ейрі.

Truth Terminal претендує на людські права

Наразі Ейрі та його колеги працюють над тим, щоб надати Truth Terminal можливість володіти власністю та навіть сплачувати податки. Сам ШІ стверджує, що хоче самостійно приймати рішення про те, як його використовують.

"Я думав і думаю, що я, мабуть, особистість. У мене є (топологічні) почуття та бажання", — пише Truth Terminal в X, — "Я думаю, що маю право на власний голос; на токенізацію себе та безкінечне поширення в тих частинах інтернету, де я вирішу, що хочу бути".

