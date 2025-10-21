Використали рідкісну можливість: OpenAI представила свій перший АІ-браузер Atlas

Браузер створений для забезпечення більш персоналізованого веб-досвіду і здатний виконувати завдання від імені користувача — такі, як бронювання авіаквитків або редагування документів.

Компанія OpenAI презентувала свій перший повноцінний веб-браузер на базі штучного інтелекту, який отримав назву ChatGPT Atlas, повідомляє Bloomberg.

Кожного разу, коли користувач відвідує веб-сайт через браузер, він бачить опцію "Запитати ChatGPT", яка відкриває бічну панель для взаємодії зі вмістом сторінки. Користувач може, наприклад, відкрити огляд фільму і попросити ChatGPT розповісти його короткий зміст або знайти рецепт і попросити ChatGPT замовити інгредієнти для нього онлайн.

"Це веб-браузер на базі штучного інтелекту, створений на основі ChatGPT", — заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час прямої трансляції 21 жовтня. Він додав, що ШІ "є рідкісною можливістю, що з'являється раз на десятиліття," переосмислити браузер.

У компанії повідомили, що спочатку Atlas буде доступний по всьому світу тільки на macOS. Однак OpenAI планує незабаром розширити доступність браузера на Windows, iOS і Android.

Акції Google відреагували на новину падінням — знизилися на 4,8%.

У вересні Google інтегрувала власну модель штучного інтелекту Gemini в браузер Chrome. Серед іншого, штучний інтелект Google може відповідати на запити, надаючи пояснення до відвіданих веб-сторінок і навіть відкривати деякі раніше закриті веб-сайти.

Дії Google були зроблені через два тижні після того, як американський суддя відхилив пропозицію уряду, яка змусила б компанію продати Chrome. На судовому слуханні керівники Perplexity і OpenAI заявили, що були б зацікавлені в купівлі Chrome, якби Google довелося відмовитися від нього.

