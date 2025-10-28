Нова небезпека ChatGPT на горизонті: розкрився секретний план творців чат-бота (фото)

Компанія OpenAI, за чутками, розглядає можливість впровадження таргетованої реклами в ChatGPT. Для її показу можуть використовуватися особисті дані користувачів, включно з їхніми попередніми діалогами з чат-ботом.

Ідея монетизації безкоштовної версії ChatGPT за допомогою реклами вже давно обговорюється в мережі, але тепер, схоже, ці розмови перейшли в активну фазу. Усередині OpenAI сформувалася група топ-менеджерів, яка активно просуває цю ініціативу, пише Gadgets360 з посиланням на The Information.

Реклама, заснована на ваших секретах

Згідно з витоком, для таргетингу реклами може використовуватися функція "пам'яті" чат-бота. Це означає, що ваші інтереси, проблеми, плани та інші відомості, якими ви ділилися з ChatGPT, можуть почати експлуатувати для показу персональних оголошень.

Поки що це лише внутрішні обговорення, і немає жодної гарантії, що такий механізм буде реалізовано на практиці. Однак сама ідея викликає серйозні побоювання з приводу конфіденційності, адже багато користувачів діляться з чат-ботом особистою інформацією.

Цікаво, що, за даними джерел, групу, яка виступає за введення реклами, очолюють колишні співробітники Meta (володіє соцмережею Facebook). Вони бачать у цьому комерційний потенціал. Повідомляється, що зараз в OpenAI працює близько 630 вихідців із Meta, що становить майже 20% усього штату. Одна з ключових фігур у цій групі — Фіджі Сімо, генеральний директор із застосунків, яка зараз шукає в компанію "директора з монетизації".

Додаток ChatGPT Фото: unsplash.com

Навіть глава OpenAI Сем Альтман, який раніше називав рекламу "останнім засобом", схоже, змінив свою позицію. Його останні коментарі натякають на більш прихильне ставлення до цієї ідеї.

Що це означає для користувачів

Наразі це всього лише чутки і витоки. Невідомо, чи зважиться OpenAI на такий крок, і якщо так, то в якій формі це буде запроваджено. Можливо, реклама буде узагальненою, або користувачам дадуть можливість відключати її за плату, як це зроблено в інших сервісах.

Однак не виключено, що в майбутньому епоха повністю безкоштовного ChatGPT може скоро закінчитися. А використання особистих діалогів для реклами може підірвати довіру до компанії та її продуктів.

