Телевизор LG с гигантским 136-дюймовым дисплеем и частотой 144 Гц: чем удивляет новинка (фото)

LG выпустила один из своих лучших телевизоров — Magnit Active Micro LED. Гигантская матрица Micro LED на 136 дюймов, высокая плавность картинки и передовые технологии — в числе особенностей новинки.

ТВ уже доступен в Южной Корее и скоро появится на ключевых мировых рынках. Модель позиционируется как ультимативное решение для самых требовательных ценителей кино и игр, пишет Gizmochina.

Главная фишка экрана LG Magnit — технология Active Matrix Micro LED. В отличие от OLED-панелей, здесь используются неорганические самосветящиеся пиксели, которые не подвержены выгоранию и способны выдавать повышенную яркость.

Предусмотрен точечный контроль над каждым из миллионов микроскопических светодиодов. Это позволяет достичь впечатляющего уровня контрастности 1 000 000:1, высочайшей детализации и точности цветопередачи. Специальное антибликовое покрытие минимизирует отражения и улучшает глубину черного цвета.

За обработку изображения отвечает процессор LG α9 AI 6-го поколения, который в реальном времени оптимизирует каждую сцену. Для геймеров предусмотрена высокая частота обновления 144 Гц, что гарантирует плавную картинку в динамичных сценах. Телевизор также поддерживает технологию Dolby Vision для HDR-контента.

Телевизор LG Magnit Active Micro LED в комнате Фото: LG

Встроенная аудиосистема состоит из 4.2-канальных динамиков общей мощностью 100 Вт. Поддержка eARC передает звук на внешнюю аудиосистему без потерь качества. Телевизор работает под управлением LG webOS. В наличии доступ ко всем популярным стриминговым сервисам и фирменному бесплатному приложению LG Channels. Заявлены технологии AirPlay 2 и Miracast для беспроводной трансляции контента со смартфонов.

Дисплей получил сертификацию TÜV Rheinland, что подтверждает стабильную цветопередачу под разными углами обзора, а также соответствует всем стандартам безопасности для использования в жилых помещениях.

LG пока не объявила официальную цену, но, учитывая премиальное позиционирование, стоит ожидать, что она будет высокой. Информация о сроках релиза Magnit Active Micro LED в других странах ожидается.

