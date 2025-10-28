Телевізор LG з гігантським 136-дюймовим дисплеєм і частотою 144 Гц: чим дивує новинка (фото)

LG випустила один зі своїх найкращих телевізорів — Magnit Active Micro LED. Гігантська матриця Micro LED на 136 дюймів, висока плавність картинки і передові технології — серед особливостей новинки.

ТВ уже доступний у Південній Кореї і скоро з'явиться на ключових світових ринках. Модель позиціонується як ультимативне рішення для найвимогливіших поціновувачів кіно та ігор, пише Gizmochina.

Головна фішка екрану LG Magnit — технологія Active Matrix Micro LED. На відміну від OLED-панелей, тут використовуються неорганічні самосвітні пікселі, які не схильні до вигорання і здатні видавати підвищену яскравість.

Передбачено точковий контроль над кожним із мільйонів мікроскопічних світлодіодів. Це дає змогу досягти вражаючого рівня контрастності 1 000 000:1, найвищої деталізації та точності передачі кольору. Спеціальне покриття антивідблиску мінімізує відображення і покращує глибину чорного кольору.

За обробку зображення відповідає процесор LG α9 AI 6-го покоління, який у реальному часі оптимізує кожну сцену. Для геймерів передбачена висока частота оновлення 144 Гц, що гарантує плавну картинку в динамічних сценах. Телевізор також підтримує технологію Dolby Vision для HDR-контенту.

Телевізор LG Magnit Active Micro LED у кімнаті Фото: LG

Вбудована аудіосистема складається з 4.2-канальних динаміків загальною потужністю 100 Вт. Підтримка eARC передає звук на зовнішню аудіосистему без втрат якості. Телевізор працює під управлінням LG webOS. Є доступ до всіх популярних стрімінгових сервісів і фірмового безкоштовного додатка LG Channels. Заявлені технології AirPlay 2 і Miracast для бездротової трансляції контенту зі смартфонів.

Дисплей отримав сертифікацію TÜV Rheinland, що підтверджує стабільну передачу кольору під різними кутами огляду, а також відповідає всім стандартам безпеки для використання в житлових приміщеннях.

LG поки не оголосила офіційну ціну, але, з огляду на преміальне позиціонування, варто очікувати, що вона буде високою. Інформація про терміни релізу Magnit Active Micro LED в інших країнах очікується.

Раніше Фокус писав, що "бюджетний" телевізор Xiaomi на 98 дюймів виявився дешевшим за Samsung і LG. Новий телевізор Xiaomi в популярній лінійці S Pro Mini LED 2026 пропонує флагманські характеристики, включно з надвисокою частотою оновлення для ігор і величезною діагоналлю.