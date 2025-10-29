Названы 3 самых полезных приложения для Android: что скачать на смартфон (фото)

Журналист протестировал десятки необычных программ для ОС Android по советам читателей, и выбрал три лучших. Они помогут вам изучить звездное небо, "прокачать" многозадачность и следить за здоровьем аккумулятора.

В мире Android есть множество малоизвестных, но полезных приложений. Эксперт из Android Authority отобрал три самые интересные утилиты, которые стоит попробовать каждому.

Stellarium: планетарий в кармане

Это виртуальный космический атлас, в реальном времени отображающий положение звезд, планет, созвездий и других небесных тел. В отличие от многих аналогов, Stellarium предлагает великолепную графику, множество познавательной информации и удобную навигацию.

Достаточно навести смартфон на ночное небо, и приложение покажет вам, какие звезды и созвездия вы видите. Удобно нажать на любой объект, чтобы получить о нем подробные сведения: происхождение, яркость и положение.

Главная фишка сервиса — функция "Видимость" (доступна в платной версии). Она позволяет рассчитать, в какое время и в какой точке неба тот или иной объект (например, комета) будет виден лучше всего конкретно в вашем городе. Приложение даже умеет виртуально убирать изображения спутников Starlink, чтобы они не мешали наблюдениям.

Утилита Fooview с ярлыками для быстрых действий Фото: Android Authority

Fooview: на все случаи жизни

Эта утилита добавляет на экран плавающую кнопку, с помощью которой можно выполнять более 100 различных действий. Fooview — это мощнейший инструмент для тех, кто любит настраивать все под себя и ценит продуктивность.

На экране появляется небольшая активная зона с разными опциями. Простое нажатие на нее вызывает меню с ярлыками, долгое нажатие — делает скриншот с распознаванием текста, а свайп в сторону — выполняет действие "назад" или "домой". Все жесты гибко настраиваются.

Уникальность Fooview заключается в выполнении удобных действий поверх других приложений. Вы можете быстро переключаться между программами, делать скриншоты, копировать текст, вызывать меню настроек и многое другое с помощью одного жеста. Это значительно ускоряет работу со смартфоном. Из минусов — приложению требуется много разрешений, а к его интерфейсу нужно привыкнуть.

Приложение Ampere Фото: Android Authority

Ampere: все, что нужно знать о батарее

Информативная программа для отслеживания состояния аккумулятора. Она наглядно показывает, с какой мощностью (в ваттах) ваш смартфон заряжается или разряжается в данный момент.

Ampere в реальном времени выводит ток и напряжение, позволяя оценить, насколько корректно работает зарядный блок или кабель.

Многие аналогичные приложения показывают только амперы, но Ampere фокусируется на ваттах. Это более понятный и универсальный показатель, который сразу дает понять, получаете ли вы заявленную производителем мощность быстрой зарядки. Еще фиксируются минимальные и максимальные значения, температура и общее состояние АКБ (пора ли ее менять).

