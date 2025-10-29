Названо 3 найкорисніші додатки для Android: що завантажити на смартфон (фото)

Журналіст протестував десятки незвичайних програм для ОС Android за порадами читачів, і вибрав три найкращі. Вони допоможуть вам вивчити зоряне небо, "прокачати" багатозадачність і стежити за здоров'ям акумулятора.

У світі Android є безліч маловідомих, але корисних додатків. Експерт з Android Authority відібрав три найцікавіші утиліти, які варто спробувати кожному.

Stellarium: планетарій у кишені

Це віртуальний космічний атлас, що в реальному часі відображає положення зірок, планет, сузір'їв та інших небесних тіл. На відміну від багатьох аналогів, Stellarium пропонує чудову графіку, безліч пізнавальної інформації та зручну навігацію.

Досить навести смартфон на нічне небо, і застосунок покаже вам, які зірки та сузір'я ви бачите. Зручно натиснути на будь-який об'єкт, щоб отримати про нього докладні відомості: походження, яскравість і положення.

Відео дня

Головна фішка сервісу — функція "Видимість" (доступна в платній версії). Вона дає змогу розрахувати, в який час і в якій точці неба той чи інший об'єкт (наприклад, комета) буде видно найкраще конкретно у вашому місті. Додаток навіть вміє віртуально прибирати зображення супутників Starlink, щоб вони не заважали спостереженням.

Утиліта Fooview з ярликами для швидких дій Фото: Android Authority

Fooview: на всі випадки життя

Ця утиліта додає на екран плаваючу кнопку, за допомогою якої можна виконувати понад 100 різних дій. Fooview — це найпотужніший інструмент для тих, хто любить налаштовувати все під себе і цінує продуктивність.

На екрані з'являється невелика активна зона з різними опціями. Просте натискання на неї викликає меню з ярликами, тривале натискання — робить скріншот з розпізнаванням тексту, а свайп убік — виконує дію "назад" або "додому". Усі жести гнучко налаштовуються.

Унікальність Fooview полягає у виконанні зручних дій поверх інших додатків. Ви можете швидко перемикатися між програмами, робити скріншоти, копіювати текст, викликати меню налаштувань і багато іншого за допомогою одного жесту. Це значно прискорює роботу зі смартфоном. З мінусів — додатку потрібно багато дозволів, а до його інтерфейсу потрібно звикнути.

Додаток Ampere Фото: Android Authority

Ampere: все, що потрібно знати про батарею

Інформативна програма для відстеження стану акумулятора. Вона наочно показує, з якою потужністю (у ватах) ваш смартфон заряджається або розряджається в даний момент.

Ampere в реальному часі виводить струм і напругу, даючи змогу оцінити, наскільки коректно працює зарядний блок або кабель.

Багато аналогічних застосунків показують тільки ампери, але Ampere фокусується на ватах. Це більш зрозумілий і універсальний показник, який відразу дає зрозуміти, чи отримуєте ви заявлену виробником потужність швидкої зарядки. Ще фіксуються мінімальні та максимальні значення, температура і загальний стан АКБ (чи пора її міняти).

Раніше Фокус писав, що оновлення смартфонів Xiaomi стартує цієї осені, і список пристроїв уже доступний. Xiaomi оголосила про глобальний реліз прошивки HyperOS 3 на базі ОС Android 16. Відомі сумісні моделі та нові функції.