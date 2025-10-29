Солнечные панели не приносят пользы: миллионы фотоэлементов не заменят нефть и уголь

Расчеты Энергетического института показывают, что возобновляемые источники энергии лишь помогают удовлетворить растущий спрос на энергию, а не заменяют ископаемое топливо.

В 2010 году Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что к 2035 году в мире будет установлено 410 гигаватт солнечных панелей. Уже сейчас установлено в 4 раза больше мощностей, причем около половины из них находится в Китае, пишет ft.com.

Солнечные панели и ветряки не заменят уголь

Анализ показывает, что благодаря быстрому росту солнечной и ветровой энергетики, возобновляемые источники энергии произвели больше электроэнергии, чем угольные электростанции в первой половине 2025 года. В итоге возобновляемая энергетика снизила оптовые цены на электроэнергию, но это не отразилось на ценах, которые платят потребители.

Расчеты Энергетического института показывают, что возобновляемые источники энергии лишь помогают удовлетворить растущий спрос на энергию, а не заменяют ископаемое топливо.

"Мир остается в режиме увеличения объемов энергии, а не в режиме явного перехода", — заявил Энди Браун, президент института.

По данным BloombergNEF, установки солнечных панелей менее 1 МВт составили около 42% от всех установок в мире в прошлом году, что почти вдвое больше, чем в 2015 году.

Строительство огромных солнечных батарей в пустынях и небольших установок на крышах во многом было обусловлено одной и той же базовой тенденцией: снижением затрат. Огромный избыток производственных мощностей в Китае, который произвел 8 из 10 солнечных модулей в мире в 2024 году, привел к снижению стоимости панелей почти на 90% за последнее десятилетие и, по данным аналитиков, к снижению общих капитальных затрат на 70%.

Доля электроэнергии в конечном спросе на энергию в США и ЕС за последние несколько лет стабилизировалась, но Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии выделяются с точки зрения увеличения доли зеленой энергии, — в случае Китая примерно с 12% в 2000 году до примерно 30% в 2023 году.

Солнечные фермы в США Фото: Bechtel

Китай обогнал всех в области зеленой энергетики

В более широком смысле, ориентация США на ископаемое топливо и сокращение поддержки чистой энергии еще больше уступают влияние на будущую мировую энергетическую систему Китаю. США пытаются привязать своих торговых партнеров к ископаемому топливу, оказывая давление на ЕС с целью покупки американской нефти, природного газа и ядерных технологий на 750 млрд долларов во время его президентства в рамках торгового соглашения, сводя на нет инициативу по декарбонизации мирового судоходства и оказывая давление на других, чтобы они снизили свою зависимость от китайских технологий.

Однако, в частности, обвал цен на солнечные панели сказал сам за себя во многих частях мира. Эксперты предупреждают, что "нападки" США на возобновляемые источники энергии могут нанести долгосрочный ущерб их конкурентоспособности по сравнению с Китаем, даже если после Трампа к власти придет администрация, более благосклонно настроенная к возобновляемым источникам энергии.

"Китай ушел далеко вперед в плане конкурентоспособности", — говорит Антонио Каммисекра, генеральный директор ContourGlobal, независимого производителя электроэнергии. "США способны восстановиться, но это займет время".

Ранее мы писали о том, что ЕС может остаться без электроэнергии из-за солнечных панелей. Быстрое развитие солнечной энергетики в Европе приводит к перегрузке энергосети, построенной задолго до того, как возобновляемые источники энергии стали играть ключевую роль в производстве электроэнергии.