Сонячні панелі не приносять користі: мільйони фотоелементів не замінять нафту і вугілля

Розрахунки Енергетичного інституту показують, що поновлювані джерела енергії лише допомагають задовольнити зростаючий попит на енергію, а не замінюють викопне паливо.

У 2010 році Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підрахувало, що до 2035 року у світі буде встановлено 410 гігават сонячних панелей. Уже зараз встановлено в 4 рази більше потужностей, причому близько половини з них знаходиться в Китаї, пише ft.com.

Сонячні панелі та вітряки не замінять вугілля

Аналіз показує, що завдяки швидкому зростанню сонячної та вітрової енергетики, відновлювані джерела енергії виробили більше електроенергії, ніж вугільні електростанції в першій половині 2025 року. У підсумку відновлювана енергетика знизила оптові ціни на електроенергію, але це не позначилося на цінах, які платять споживачі.

"Світ залишається в режимі збільшення обсягів енергії, а не в режимі явного переходу", — заявив Енді Браун, президент інституту.

За даними BloombergNEF, установки сонячних панелей менше ніж 1 МВт становили близько 42% від усіх установок у світі минулого року, що майже вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Будівництво величезних сонячних батарей у пустелях і невеликих установок на дахах багато в чому було обумовлено однією і тією ж базовою тенденцією: зниженням витрат. Величезний надлишок виробничих потужностей у Китаї, який виробив 8 з 10 сонячних модулів у світі в 2024 році, призвів до зниження вартості панелей майже на 90% за останнє десятиліття і, за даними аналітиків, до зниження загальних капітальних витрат на 70%.

Частка електроенергії в кінцевому попиті на енергію в США і ЄС за останні кілька років стабілізувалася, але Китай і деякі країни Південно-Східної Азії виділяються з погляду збільшення частки зеленої енергії, — у випадку Китаю приблизно з 12% у 2000 році до приблизно 30% у 2023 році.

Сонячні ферми в США Фото: Bechtel

Китай обігнав усіх у галузі зеленої енергетики

У ширшому сенсі, орієнтація США на викопне паливо і скорочення підтримки чистої енергії ще більше поступаються впливом на майбутню світову енергетичну систему Китаю. США намагаються прив'язати своїх торговельних партнерів до викопного палива, чинячи тиск на ЄС з метою купівлі американської нафти, природного газу та ядерних технологій на 750 млрд доларів під час його президентства в рамках торговельної угоди, зводячи нанівець ініціативу з декарбонізації світового судноплавства і чинячи тиск на інших, щоб вони знизили свою залежність від китайських технологій.

Однак, зокрема, обвал цін на сонячні панелі сказав сам за себе в багатьох частинах світу. Експерти попереджають, що "нападки" США на поновлювані джерела енергії можуть завдати довгострокової шкоди їхній конкурентоспроможності порівняно з Китаєм, навіть якщо після Трампа до влади прийде адміністрація, більш прихильно налаштована до поновлюваних джерел енергії.

"Китай пішов далеко вперед у плані конкурентоспроможності", — каже Антоніо Каммісекра, генеральний директор ContourGlobal, незалежного виробника електроенергії. "США здатні відновитися, але це займе час".

Раніше ми писали про те, що ЄС може залишитися без електроенергії через сонячні панелі. Швидкий розвиток сонячної енергетики в Європі призводить до перевантаження енергомережі, побудованої задовго до того, як поновлювані джерела енергії стали відігравати ключову роль у виробництві електроенергії.