Испортится ли ноутбук, если будет постоянно подключен к сети: эксперты ответили

У многих пользователей, особенно у тех, кто работает удаленно, ноутбук работает весь день, и его просто держат постоянно подключенным к сети. Обычно это не проблема, но на некоторые тревожные признаки надо обращать внимание.

Раньше считалось, что постоянное подключение вредит ноутбуку, напоминает bgr.com. Насчет старых моделей это могло быть справедливо, но с новыми беспокоиться не о чем, ведь современные аккумуляторы для ноутбуков работают гораздо лучше.

Новые гаджеты используют метод непрерывной подзарядки малым током, чтобы поддерживать аккумулятор в полностью заряженном состоянии, не перегружая его слишком большой мощностью. Черный блок на зарядном кабеле также помогает контролировать мощность.

Еще надо учитывать, для чего используется ваш ноутбук. Если вы просто входите в рабочие системы и выполняете административную работу, это не будет так уж нагружать батарею. Другое дело – если вы выполняете энергоемкие задачи (например, играете или выполняете видеомонтаж). И тут уже надо быть внимательным.

Если ваш ноутбук потребляет много энергии, он может сильно нагреваться. На перегрев может указывать и усилившийся шум вентилятора ноутбука. В таких случаях устройство лучше на время отключать от сети. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами или в очень холодном месте – это тоже не проходит для него бесследно.

К тому же, любая батарея со временем изнашивается. Если вы заметили, что ноутбук постоянно приходится подключать к сети, чтобы он работал, вероятно, пришло время заменить аккумулятор.

Обращайте внимание на напряжение в розетке – ведь внезапные скачки напряжения могут повредить ваш ноутбук. Отключайте гаджеты на время грозы: сетевой фильтр, конечно, поможет защитить ваши устройства, но лучше не рисковать и не использовать их в такую непогоду.

Между прочим, оптимальный диапазон температур для ноутбука составляет от 10 до 35 градусов Цельсия.