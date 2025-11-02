Чи зіпсується ноутбук, якщо буде постійно під'єднаний до мережі: експерти відповіли

У багатьох користувачів, особливо в тих, хто працює віддалено, ноутбук працює весь день, і його просто тримають постійно під'єднаним до мережі. Зазвичай це не проблема, але на деякі тривожні ознаки треба звертати увагу.

Раніше вважалося, що постійне підключення шкодить ноутбуку, нагадує bgr.com. Щодо старих моделей це могло бути справедливо, але з новими турбуватися нема про що, адже сучасні акумулятори для ноутбуків працюють набагато краще.

Нові гаджети використовують метод безперервної підзарядки малим струмом, щоб підтримувати акумулятор у повністю зарядженому стані, не перевантажуючи його занадто великою потужністю. Чорний блок на зарядному кабелі також допомагає контролювати потужність.

Ще треба враховувати, для чого використовується ваш ноутбук. Якщо ви просто входите в робочі системи і виконуєте адміністративну роботу, це не буде так вже навантажувати батарею. Інша справа — якщо ви виконуєте енергоємні завдання (наприклад, граєте або виконуєте відеомонтаж). І тут уже треба бути уважним.

Якщо ваш ноутбук споживає багато енергії, він може сильно нагріватися. На перегрів може вказувати і посилений шум вентилятора ноутбука. У таких випадках пристрій краще на деякий час відключати від мережі. Не залишайте ноутбук під прямими сонячними променями або в дуже холодному місці — це теж не проходить для нього безслідно.

До того ж, будь-яка батарея з часом зношується. Якщо ви помітили, що ноутбук постійно доводиться під'єднувати до мережі, щоб він працював, ймовірно, настав час замінити акумулятор.

Звертайте увагу на напругу в розетці — адже раптові стрибки напруги можуть пошкодити ваш ноутбук. Вимикайте гаджети на час грози: мережевий фільтр, звісно, допоможе захистити ваші пристрої, але краще не ризикувати і не використовувати їх у таку негоду.

Раніше стало відомо, що треба робити, якщо ваш ноутбук сильно нагрівається. Між іншим, оптимальний діапазон температур для ноутбука становить від 10 до 35 градусів Цельсія.