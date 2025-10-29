Топ-5 интересных функций iOS, которых не хватает владельцам Android (фото, видео)

На iPhone есть несколько уникальных и весьма продуманных функций, которых лишены владельцы Android-смартфонов.

Эксперты BGR назвали пять ключевых особенностей iOS, которые делают смартфоны Apple удобным инструментом для работы, творчества и повседневной жизни.

Профессиональная видеосъемка

Это главное преимущество iPhone для тех, кто серьезно занимается мобильной съемкой и видеопродакшеном. Модели Apple, начиная с iPhone 13 Pro, поддерживают фирменный формат Apple ProRes RAW. Он сохраняет максимально подробные данные с сенсора камеры, что дает гибкие возможности на этапе постобработки. Вы можете кардинально менять цвета и баланс белого постфактум, улучшая даже те кадры, где изначально допущены ошибки с освещением.

Блогер демонстрирует все возможности Apple ProRes RAW

В связке с эксклюзивным приложением Final Cut Camera 2.0 это превращает iPhone в настоящую кинокамеру. Приложение позволяет снимать в максимальном качестве Apple ProRes RAW HQ, использовать всю площадь сенсора для большей гибкости при кадрировании (режим open-gate) и записывать ролики в нейтральном цветовом профиле Apple Log 2 для расширенного динамического диапазона.

Відео дня

Бесшовная экосистема

Пожалуй, самая известная "фишка" Apple, которая все так же актуальна. Все гаджеты бренда плотно взаимодействуют друг с другом. Вы можете скопировать текст на iPhone и тут же вставить его на MacBook, мгновенно передать файлы через AirDrop, принять звонок с iPhone на своем Mac, если телефон лежит в другой комнате, или использовать iPad как второй беспроводной монитор. Эта интеграция делает работу на нескольких устройствах комфортнее.

iPhone в качестве веб-камеры Фото: Apple

iPhone в качестве веб-камеры

Continuity Camera — еще одна малоизвестная опция, возможная благодаря экосистеме Apple. Вы можете использовать основную камеру своего iPhone в качестве беспроводной "вебки" для Mac. Качество изображения при этом будет на порядок выше, чем у любой встроенной или даже дорогой внешней камеры. Достаточно, чтобы оба аппарата были подключены к единому Apple ID, Wi-Fi и Bluetooth. В любой программе для видеозвонков (FaceTime, Zoom) вы просто выбираете свой iPhone в качестве источника видео.

Удобный пульт для Apple TV

Владельцы телеприставки Apple TV знают, как легко теряется ее маленький пульт. Но его всегда можно заменить с помощью iPhone. В "Центре управления" есть иконка пульта, которая полностью дублирует его функции. Но главный бонус состоит в другом. Через iPhone легко вводить текст и пароли на телевизоре, используя привычную клавиатуру, не мучаясь с экранным вариантом.

Поиск Spotlight в iOS Фото: macrumors.com

Умный поиск Spotlight

На первый взгляд, обычный поиск по системе. Но его реализация в iOS значительно удобнее аналогов. Строка открывается свайпом вниз по центру рабочего стола, либо нажатием на маленькую кнопку "Поиск" прямо над док-панелью. Она расположена именно там, где находится большой палец, когда вы держите телефон. Это мелкая, но продуманная деталь, которой так не хватает на Android, где для доступа к поиску нужно выполнять лишние действия.

Раньше Фокус писал про тест автономности iPhone до и после нового дизайна iOS. В детальном тесте выяснили, влияет ли "стеклянный" дизайн Liquid Glass в iOS 26.1 на время работы iPhone. Результаты оказались совершенно неожиданными.