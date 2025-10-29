Топ 5 цікавих функцій iOS, яких не вистачає власникам Android (фото, відео)

На iPhone є кілька унікальних і вельми продуманих функцій, яких позбавлені власники Android-смартфонів.

Експерти BGR назвали п'ять ключових особливостей iOS, які роблять смартфони Apple зручним інструментом для роботи, творчості та повсякденного життя.

Професійна відеозйомка

Це головна перевага iPhone для тих, хто серйозно займається мобільною зйомкою та відеопродакшеном. Моделі Apple, починаючи з iPhone 13 Pro, підтримують фірмовий формат Apple ProRes RAW. Він зберігає максимально докладні дані з сенсора камери, що дає гнучкі можливості на етапі постобробки. Ви можете кардинально змінювати кольори і баланс білого постфактум, покращуючи навіть ті кадри, де від самого початку припустилися помилок з освітленням.

Блогер демонструє всі можливості Apple ProRes RAW

У зв'язці з ексклюзивним додатком Final Cut Camera 2.0 це перетворює iPhone на справжню кінокамеру. Додаток дає змогу знімати в максимальній якості Apple ProRes RAW HQ, використовувати всю площу сенсора для більшої гнучкості під час кадрування (режим open-gate) і записувати ролики в нейтральному колірному профілі Apple Log 2 для розширеного динамічного діапазону.

Безшовна екосистема

Мабуть, найвідоміша "фішка" Apple, яка так само актуальна. Усі гаджети бренду щільно взаємодіють один з одним. Ви можете скопіювати текст на iPhone і тут же вставити його на MacBook, миттєво передати файли через AirDrop, прийняти дзвінок з iPhone на своєму Mac, якщо телефон лежить в іншій кімнаті, або використовувати iPad як другий бездротовий монітор. Ця інтеграція робить роботу на кількох пристроях комфортнішою.

iPhone як веб-камера Фото: Apple

iPhone як веб-камера

Continuity Camera — ще одна маловідома опція, можлива завдяки екосистемі Apple. Ви можете використовувати основну камеру свого iPhone як бездротову "вебки" для Mac. Якість зображення при цьому буде на порядок вищою, ніж у будь-якої вбудованої або навіть дорогої зовнішньої камери. Достатньо, щоб обидва апарати були під'єднані до єдиного Apple ID, Wi-Fi і Bluetooth. У будь-якій програмі для відеодзвінків (FaceTime, Zoom) ви просто вибираєте свій iPhone як джерело відео.

Зручний пульт для Apple TV

Власники телеприставки Apple TV знають, як легко губиться її маленький пульт. Але його завжди можна замінити за допомогою iPhone. У "Центрі управління" є іконка пульта, яка повністю дублює його функції. Але головний бонус полягає в іншому. Через iPhone легко вводити текст і паролі на телевізорі, використовуючи звичну клавіатуру, не мучившись з екранним варіантом.

Пошук Spotlight в iOS Фото: macrumors.com

Розумний пошук Spotlight

На перший погляд, звичайний пошук по системі. Але його реалізація в iOS значно зручніша за аналоги. Рядок відкривається свайпом вниз по центру робочого столу, або натисканням на маленьку кнопку "Пошук" прямо над док-панеллю. Вона розташована саме там, де знаходиться великий палець, коли ви тримаєте телефон. Це дрібна, але продумана деталь, якої так не вистачає на Android, де для доступу до пошуку потрібно виконувати зайві дії.

