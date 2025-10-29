Планшеты iPad mini станут неуязвимыми: что сделают разработчики с новыми гаджетами

Компания Apple собирается добавить на будущий iPad mini важнейшее свойство безопасности – водонепроницаемость. Такого результата планируют добиться благодаря обновленному корпусу.

Водонепроницаемость вообще должна быть обязательным условием для современной техники, отмечает phonearena.com. Ведь повреждение водой – одна из самых частых причин ремонта бытовой электроники. Видимо, специалисты Apple это учли и теперь разрабатывают водостойкий корпус для нового iPad mini. Он сделает компактный планшет более приспособленным для работы в сложных условиях.

В частности, уже известно, что для iPad mini разработана новая акустическая система, использующая технологию вибрации. Это позволит полностью отказаться от отверстий для динамиков в устройстве. Таким образом, потенциальных рисков для попадания воды станет меньше, но качество звука из-за водонепроницаемой конструкции не пострадает.

Если внутренняя структура будет переработана с учетом водонепроницаемости, это может еще и упростить ремонт и обслуживание гаджета, отмечает издание. И напоминает, что у нынешнего iPad mini нет официального рейтинга водонепроницаемости, поэтому лучше перестраховаться, если вы носите его с собой. Даже небольшое попадание воды может привести к печальным последствиям.

Между тем у iPhone есть степень водонепроницаемости IP68, и это позволяет им выдерживать погружение в воду на глубину до шести метров в течение 30 минут. Пока неясно, какой будет степень защиты IP у iPad mini, и сумеет ли Apple добиться для своих планшетов уровня защиты, как на смартфонах. Но даже если уровень зашиты будет более низким, то это все равно будет заметным улучшением по сравнению с нынешней уязвимостью.

