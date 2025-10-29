Планшети iPad mini стануть невразливими: що зроблять розробники з новими гаджетами

Компанія Apple збирається додати на майбутній iPad mini найважливішу властивість безпеки — водонепроникність. Такого результату планують досягти завдяки оновленому корпусу.

Водонепроникність узагалі має бути обов'язковою умовою для сучасної техніки, зазначає phonearena.com. Адже пошкодження водою — одна з найчастіших причин ремонту побутової електроніки. Мабуть, фахівці Apple це врахували і тепер розробляють водостійкий корпус для нового iPad mini. Він зробить компактний планшет більш пристосованим для роботи в складних умовах.

Зокрема, вже відомо, що для iPad mini розроблено нову акустичну систему, яка використовує технологію вібрації. Це дасть змогу повністю відмовитися від отворів для динаміків у пристрої. Таким чином, потенційних ризиків для потрапляння води стане менше, але якість звуку через водонепроникну конструкцію не постраждає.

Якщо внутрішня структура буде перероблена з урахуванням водонепроникності, це може ще й спростити ремонт і обслуговування гаджета, зазначає видання. І нагадує, що у нинішнього iPad mini немає офіційного рейтингу водонепроникності, тому краще перестрахуватися, якщо ви носите його з собою. Навіть невелике потрапляння води може призвести до сумних наслідків.

Тим часом у iPhone є ступінь водонепроникності IP68, і це дає їм змогу витримувати занурення у воду на глибину до шести метрів протягом 30 хвилин. Поки незрозуміло, яким буде ступінь захисту IP у iPad mini, і чи зуміє Apple домогтися для своїх планшетів рівня захисту, як на смартфонах. Але навіть якщо рівень захисту буде нижчим, то це все одно буде помітним поліпшенням порівняно з нинішньою вразливістю.

Раніше стало відомо, чому одні й ті самі додатки мають різний вигляд на iPhone і на iPad, хоча обидва ґаджети — з одного й того самого всесвіту Apple. Виявляється, на "підгонку" телефонних додатків для планшета іноді йде кілька років.