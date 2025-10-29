Найдена новая угроза солнечных панелей: почему и для кого они опасны (фото)

Плавучие солнечные электростанции считаются перспективным источником "зеленой" энергии. Но они могут наносить серьезный вред морской экосистеме, выяснилось в новом исследовании.

Оказалось, что наводные солнечные фермы изменяют течения и разрушают среду обитания на морском дне. Идея размещать панели в море рядом с ветряками казалась уместной: решение экономит землю и задействует существующую инфраструктуру. Однако ученые обнаружили, что у такой синергии есть и темная сторона, пишет Tech Xplore.

Исследователи из Королевского бельгийского института естественных наук смоделировали влияние плавучих солнечных батарей, установленных рядом с ветряной электростанцией в Северном море. Главный вопрос был в том, как эти конструкции меняют движение воды и как это отражается на экосистеме морского дна.

Выяснилось, что эффект затенения и изменения температуры воды от панелей незначителен. А вот влияние на течения, и, как следствие, на морское дно получается колоссальным. Подводные части плавучих панелей — поплавки, опоры, якоря — создают препятствия для воды. Они замедляют и перенаправляют потоки, создавая турбулентность.

Это приводит к изменению так называемого "придонного напряжения сдвига" — силы, с которой вода воздействует на дно. В сценарии с плотным размещением панелей этот показатель изменился на 63% по сравнению с ситуацией, когда были установлены только ветряки.

Масштаб бедствия

Зона воздействия на морское дно оказалась огромной. Площадь, где изменения превысили критический порог в 10%, оказалась в 1,8 раза больше площади самой электростанции и в 23 раза обширнее пространства, занимаемого самими панелями. Удвоение мощности солнечной станции при этом увеличивало площадь поражения дна в три раза.

Изменение силы течения у дна напрямую влияет на донные отложения. Где-то оно усиливается, размывая грунт и поднимая муть, а где-то — ослабевает, приводя к заиливанию. И то, и другое разрушает привычную среду обитания живых организмов, которые являются основой морской пищевой цепи. Это может запустить каскад негативных последствий для всей экосистемы.

Авторы исследования подчеркивают, что их работа — это лишь предварительная оценка, которая не учитывает влияние волн, систем якорения и обрастания конструкций ракушками (что еще больше увеличит сопротивление). Однако тренд очевиден: при планировании морских "зеленых" электростанций необходимо учитывать не только их эффективность, но и скрытое влияние на подводный мир.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели приближают катастрофу в целой стране. Солнечная энергетика помогла Пакистану смягчить проблему с тарифами на электроэнергию, однако электронные отходы от солнечных панелей ухудшают экологическую ситуацию в стране.