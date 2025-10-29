Знайдена нова загроза сонячних панелей: чому і для кого вони небезпечні (фото)

Плавучі сонячні електростанції вважаються перспективним джерелом "зеленої" енергії. Але вони можуть завдавати серйозної шкоди морській екосистемі, з'ясувалося в новому дослідженні.

Виявилося, що наводні сонячні ферми змінюють течії і руйнують середовище проживання на морському дні. Ідея розміщувати панелі в морі поруч із вітряками здавалася доречною: рішення економить землю і задіює наявну інфраструктуру. Однак учені виявили, що у такої синергії є і темний бік, пише Tech Xplore.

Дослідники з Королівського бельгійського інституту природничих наук змоделювали вплив плавучих сонячних батарей, встановлених поруч із вітряною електростанцією в Північному морі. Головне питання полягало в тому, як ці конструкції змінюють рух води і як це відбивається на екосистемі морського дна.

З'ясувалося, що ефект затінення і зміни температури води від панелей незначний. А ось вплив на течії, і, як наслідок, на морське дно виходить колосальним. Підводні частини плавучих панелей — поплавці, опори, якорі — створюють перешкоди для води. Вони уповільнюють і перенаправляють потоки, створюючи турбулентність.

Це призводить до зміни так званої "придонної напруги зсуву" — сили, з якою вода впливає на дно. У сценарії зі щільним розміщенням панелей цей показник змінився на 63% порівняно з ситуацією, коли були встановлені тільки вітряки.

Масштаб лиха

Зона впливу на морське дно виявилася величезною. Площа, де зміни перевищили критичний поріг у 10%, виявилася в 1,8 раза більшою за площу самої електростанції та в 23 рази більшою за простір, який займають самі панелі. Подвоєння потужності сонячної станції при цьому збільшувало площу ураження дна втричі.

Зміна сили течії біля дна безпосередньо впливає на донні відкладення. Десь вона посилюється, розмиваючи ґрунт і піднімаючи каламуть, а десь — слабшає, призводячи до замулювання. І те, й інше руйнує звичне середовище проживання живих організмів, які є основою морського харчового ланцюга. Це може запустити каскад негативних наслідків для всієї екосистеми.

Автори дослідження підкреслюють, що їхня робота — це лише попередня оцінка, яка не враховує вплив хвиль, систем якірення та обростання конструкцій черепашками (що ще більше збільшить опір). Однак тренд очевидний: під час планування морських "зелених" електростанцій необхідно враховувати не тільки їхню ефективність, а й прихований вплив на підводний світ.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі наближають катастрофу в цілій країні. Сонячна енергетика допомогла Пакистану пом'якшити проблему з тарифами на електроенергію, однак електронні відходи від сонячних панелей погіршують екологічну ситуацію в країні.